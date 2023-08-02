Chrome для macOS и Windows наконец-то получил удобную панель загрузок
Фархад Усманов —
Компания Google анонсировала новый интерфейс загрузки в браузере Chrome для компьютеров под управлением Windows и macOS.
Обновление направлено на упрощение взаимодействия с недавно загруженными файлами. Теперь список закачек расположен справа от адресной строки. До этого все загрузки отображались в нижней части дисплея. Новый интерфейс напоминает меню загрузок в Safari.
Все загруженные файлы хранятся в списке Chrome 24 часа. При загрузке потенциально вредоносных файлов браузер по-прежнему предупредит, а новый интерфейс предоставит дополнительный контекст с информацией по вирусу. В ближайшем будущем Google обещает добавить функцию глубокого сканирования файлов.
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Комментарии
У Microsoft Edge всегд там было скачивание, Firefox аналогично. Нормальное место хотя и снизу неплохо. Но теперь хоть у всех один стандарт будет
2 часа назад в 22:38
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