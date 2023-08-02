Chrome для macOS и Windows наконец-то получил удобную панель загрузок

Компания Google анонсировала новый интерфейс загрузки в браузере Chrome для компьютеров под управлением Windows и macOS.Обновление направлено на упрощение взаимодействия с недавно загруженными файлами. Теперь список закачек расположен справа от адресной строки. До этого все загрузки отображались в нижней части дисплея. Новый интерфейс напоминает меню загрузок в Safari.Все загруженные файлы хранятся в списке Chrome 24 часа. При загрузке потенциально вредоносных файлов браузер по-прежнему предупредит, а новый интерфейс предоставит дополнительный контекст с информацией по вирусу. В ближайшем будущем Google обещает добавить функцию глубокого сканирования файлов.