Google значительно прокачала Chrome для iPhone

Фархад
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Компания Google анонсировала несколько новых функций браузера Chrome для iPhone и iPad, включая более глубокую интеграцию с Google Картами, Календарём и сервисом Google Lens.

Обновлённый Chrome для iOS теперь использует искусственный интеллект для обнаружения адресов на веб-страницах и отображения местоположения в мини-версии приложения Google Maps. Переключаться между программами, чтобы просмотреть информацию о карте для поискового запроса больше не придётся.

События Календаря Google также можно создавать прямо в браузере, не переходя в другое приложение. Достаточно нажать и удерживать обнаруженную дату и выбрать вариант её добавления в Google Календарь. Дальше Chrome автоматически создаст и заполнит событие календаря временем, местом и описанием.

Кроме того, Google расширила функциональность перевода в мобильной версии Chrome. Теперь можно выделить конкретный отрывок текста на странице и долгим удержанием получить его перевод.

Более глубокая интеграция Google Lens позволит Chrome использовать камеру для поиска новых изображений в сети и в галерее смартфона, чтобы идентифицировать растения, предметы и многое другое. Значок объектива появится в адресной строке Chrome на iOS.

Обновление будет разворачиваться поэтапно в ближайшие несколько недель. Скачать браузер Chrome для ‌iPhone‌ и ‌iPad‌ можно в App Store.
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Источник:
Google
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