Google тестирует улучшения для Chrome. Новая функция добавляет заметки к паролям которые вы сохраняете в браузере.
Пользователь Reddit исследовал экспериментальную версию Google Chrome Canary и наткнулся на интересную особенность браузера. Во вкладке добавление и редактирования паролей появилось поле для создания заметок.
Функция позволит добавить информацию о пароле или адрес почты на который зарегистрирован аккаунт. В теории туда можно добавить номер банковской карты, CVV-код или примечания к сайту. Заметка поможет вспомнить пароль, если оставить подсказку или вопрос, ответ на который известен только вам.
На данный момент неизвестно насколько хорошо будет защищено нововведение и стоит ли вообще пользоваться ей как хранилищем важной информации.
Google постоянно улучшает браузер Chrome прислушиваясь к пожеланиям аудитории и следит за изменениями конкурентов, но бывают и промахи. Ранее мы рассказывали как поисковик лишился одной из полезных функций, и похоже навсегда. Функция поиска тоже изменилась, что не всем пришлось по вкусу.
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