

Google собирается отказаться от режима Lite в фирменном браузере Chrome. Об этом сообщает зарубежный портал Android Police.



Речь идет об экономном режиме работы, который ранее назывался Data Saver, а позже был переименован в Lite. Он был создан для того, чтобы в экстренных ситуациях экономить трафик при работе в сети — например, если пользователю приходится временно использовать лимитированный мобильный интернет, или же на обычной оптоволоконной сети упала скорость.



Google провела исследования и обнаружила, что режим Lite более не востребован. Оказалось, что интернет стал настолько быстрым и дешевым, что люди просто не пользуются экономными режимами браузеров. В связи с этим компания приняла решение отказаться от этой настройки. Юбилейный выпуск Google Chrome 100 будет выпущен 29 марта 2022 года и он совершенно точно лишится Lite-режима.



Помимо этого, Google позаботится о его отключении и в более старых сборках. Поначалу после 29 марта функция будет работать, но впоследствии отключится со стороны сервера, так что на старых версиях Chrome использовать ее будет невозможно. Источник советует подыскивать замену Chrome тем пользователям, для кого экономное потребление трафика остается важным критерием.





