



Компания Microsoft добавила в Windows 11 нововведение, которое понравится далеко не всем. Сейчас оно есть в свежей тестовой сборке, а в дальнейшем переберётся в релизную версию операционной системы.



В том случае, если Windows 11 установлена на компьютер, который не соответствует минимальным аппаратным требованиям, уведомление об этом постоянно отображается в виде водяного знака на рабочем столе.







Microsoft позволяет установить Windows 11 на формально несовместимые компьютеры со старыми процессорами и без аппаратного модуля шифрования, но в этом случае система может работать нестабильно. Установка производится с нуля, без сохранения данных из предыдущей операционной системы.



Убрать раздражающий водяной знак штатными средствами Windows 11, скорее всего, будет невозможно. Впрочем, наверняка будет найден способ сделать это с помощью изменений в реестре или специальной утилитой.







