Google изменил оформление своей «темной темы» в поиске. Об этом сообщает зарубежный профильный ресурс 9to5Google.
Согласно источнику, Google решила изменить глубину черного цвета в темном оформлении поиска. Ранее фон поисковой ленты был темно-серым — компания сделала так ради более щадящего контраста между фоном и белым текстом. Теперь же Google постепенно разворачивает редизайн с глубоким черным цветом фона.
В примечаниях компания отмечает, что в последние пару лет даже на среднебюджетных смартфонах значительно распространились OLED-матрицы. Новый совершенно черный цвет поиска поможет пользователям сэкономить заряд аккумулятора, ведь, как известно, для отображения черного цвета OLED-панель выключает пиксели и не тратит энергию.
Мнения относительно этого редизайна разделились. Многим пришелся по душе глубокий черный фон поисковой ленты. Однако другие пользователи отмечают, что теперь контраст между фоном и текстом неприятно увеличился — яркие белые буквы выдачи слепят их. При этом они сомневаются, что черный фон значительно сэкономит заряд аккумулятора, ведь на странице поисковой выдачи пользователь обычно находится всего несколько секунд.
Обновленный фон темной темы распространяется постепенно, поэтому если у вас его еще нет — нужно немного подождать.
Ранее мы рассказали, что приватный поисковик DuckDuckGo начал быстро расти и готов потеснить «мастодонтов» отрасли. Похоже, люди устали от слежки и таргетированной рекламы.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Источник: