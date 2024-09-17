Chrome отключит множество расширений: никаких блокировщиков рекламы, качалок музыки или видео и обхода блокировок

Александр
Компания Google начала тестировать новую версию Chrome, которая оказалась несовместима с несколькими типами браузерных расширений. Под нож попали расширения, позволяющие блокировать рекламу и слежку на сайтах, скачивать музыку и видео, вносить изменения в интерфейс YouTube и обходить блокировку.



В стабильной сборке Chrome с номером версии 128 эти расширения ещё работоспособны, но можно увидеть предупреждение, что их поддержка скоро завершится. В тестовых версиях Chrome Dev и Canary под номером 130 указанные расширения уже не устанавливаются, указано, что они не соответствуют рекомендациям. Релиз Chrome 130 намечен на вторую половину октября.



Проблема заключается в том, что Google отключит в Chrome поддержку расширений, которые используют фреймворк ManifestV2, и оставит только поддержку ManifestV3, а он не предусматривает доступ к некоторым возможностям, модифицирующим веб-страницы непосредственно в браузере на стороне пользователя. Разработчикам блокировщиков, антиблокировщиков и качалок медиаконтента, попадающих под запрет, будет очень сложно приспособиться к новым условиям, им придётся искать обходные пути, чтобы их расширения могли работать как раньше.

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Комментарии

tellurian
+1828
tellurian
Как запретить обновляться хрому?
час назад в 17:07
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