Chrome отключит множество расширений: никаких блокировщиков рекламы, качалок музыки или видео и обхода блокировок

Компания Google начала тестировать новую версию Chrome, которая оказалась несовместима с несколькими типами браузерных расширений. Под нож попали расширения, позволяющие блокировать рекламу и слежку на сайтах, скачивать музыку и видео, вносить изменения в интерфейс YouTube и обходить блокировку.В стабильной сборке Chrome с номером версии 128 эти расширения ещё работоспособны, но можно увидеть предупреждение, что их поддержка скоро завершится. В тестовых версиях Chrome Dev и Canary под номером 130 указанные расширения уже не устанавливаются, указано, что они не соответствуют рекомендациям. Релиз Chrome 130 намечен на вторую половину октября.