Браузер Chrome серьёзно обновили. В нём появились нейросетевые функции и Google Lens

Google анонсировала три новые функции на базе искусственного интеллекта, которые скоро станут доступны всем пользователя десктопной версии браузера Chrome. Компания использует преимущества новейших моделей Google AI и Gemini для работы этих фич.
Первая — Google Lens — теперь доступна на десктопах. Пользователи Chrome могут искать то, что они видят на экране браузера, с помощью быстрого перетаскивания и значка поиска. Разработчики отмечают, что можно будет выбрать что угодно на странице для поиска визуальных совпадений, включая текст или предметы на изображении. Поисковые запросы можно уточнять по цвету, бренду и другим данным, а для более глубокого погружения в тему доступны можно добавить контекст или дополнительные вопросы.
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Сравнение вкладок — ещё одна новая функция, которая позволяет просматривать созданный нейросетью обзор продуктов из нескольких вкладок на одной странице. Google отмечает, что это полезно для сравнения отзывов, цен и других параметров нескольких продуктов при принятии решения о покупке.
Google также представляет возможность поиска на «естественном языке» в истории посещений Chrome. Например, можно будет найти нужный магазин по фразе типа «В каком магазине я покупал мороженое на прошлой неделе?».
Все нововведения распространяются постепенно. Они станут доступны пользователям десктопной версии Chrome в течение следующих нескольких недель.