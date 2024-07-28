Google подсмотрел коронную функцию «Яндекс Браузера» и уже внедряет её в Chrome



Компания Google решила прокачать систему загрузок файлов в своем браузере Chrome. Об этом пишет Gizmochina.



Согласно источнику, теперь Chrome будет сканировать все загружаемые пользователем файлы с помощью технологии Google Safe Browsing. Цель нововведения — обнаружить потенциально опасные файлы, содержащие вирусы, трояны или другой вредоносный код. Если что-то подобное будет найдено, то процесс загрузки будет заблокирован, а пользователь увидит соответствующее оповещение в верхней части окна. Пока неясно, позволит ли браузер вручную разрешить скачивание «небезопасного» файла после блокировки.











Автоматическое сканирование и проверка загрузок была самой рекламируемой функцией «Яндекс Браузера». В своем маркетинге компания делала акцент, что с «Яндекс Браузером» защищены даже самые неопытные пользователи, поскольку он просто не даст скачать зараженный файл. Автоматическое сканирование и проверка загрузок была самой рекламируемой функцией «Яндекс Браузера». В своем маркетинге компания делала акцент, что с «Яндекс Браузером» защищены даже самые неопытные пользователи, поскольку он просто не даст скачать зараженный файл.