Google подсмотрел коронную функцию «Яндекс Браузера» и уже внедряет её в Chrome

Олег

Chrome


Компания Google решила прокачать систему загрузок файлов в своем браузере Chrome. Об этом пишет Gizmochina.

Согласно источнику, теперь Chrome будет сканировать все загружаемые пользователем файлы с помощью технологии Google Safe Browsing. Цель нововведения — обнаружить потенциально опасные файлы, содержащие вирусы, трояны или другой вредоносный код. Если что-то подобное будет найдено, то процесс загрузки будет заблокирован, а пользователь увидит соответствующее оповещение в верхней части окна. Пока неясно, позволит ли браузер вручную разрешить скачивание «небезопасного» файла после блокировки.

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Chrome

Автоматическое сканирование и проверка загрузок была самой рекламируемой функцией «Яндекс Браузера». В своем маркетинге компания делала акцент, что с «Яндекс Браузером» защищены даже самые неопытные пользователи, поскольку он просто не даст скачать зараженный файл. 

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Источник:
Gizmochina
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