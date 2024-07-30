Google Chrome потерял все сохраненные пароли у 15 миллионов пользователей



Компания Google допустила ошибку при разработке браузера Chrome, в результате чего миллионы пользователей остались без своих паролей. Об этом пишет Forbes.



Согласно источнику, ошибка затронула версию Google Chrome 127 для Windows, а на других операционных системах не была замечена. Она состояла в том, что браузер переставал показывать ранее сохраненные пароли, делая вид, что хранилище пусто. Нетрудно догадаться, сколько стресса этот баг принес пользователям, которые вполне могли подумать, что навсегда потеряли свою базу аккаунтов.







К счастью, пароли не были удалены, а лишь скрывались из-за ошибки. После обнародования проблемы Google дала «костыль» пострадавшим от бага — она посоветовала запускать браузер с флагом —enable-features=SkipUndecryptablePasswords. На текущий момент уже выпущено программное исправление ошибки, для установки которого нужно полностью перезагрузить Chrome. Google принесла публичные извинения всем, кто столкнулся с этим неприятнейшим багом.