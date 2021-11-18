Компания Google рассказала в своём блоге об улучшениях, реализованных в версии Chrome для Android. По традиции они касаются производительности, скорости и экономии энергии.
По словам Google, в новой версии Chrome реализована модульная система подгрузки, которая задействует некоторые компоненты приложения только в тех случаях, когда они действительно нужны. В некоторых случах модули отсутствуют даже в установленном приложении и при необходимости подгружаются из Play Маркета.
Такое нововведение позволило усовершенствовать работу Chrome для большинства пользователей. Без лишних модулей время запуска браузера сократилось на 7,6%, а время загрузки страниц на 2,3%. Потребление оперативной памяти удалось уменьшить в среднем на 5,2%, использование памяти процессами графического процессора на 7,6%, использование памяти процессами браузера на 1,2%, а использование памяти процессом рендеринга на 7,9%. В реальной жизни эти изменения вряд ли будут заметны, но то, что Chrome хотя бы не становится более прожорливым со временем, уже радует.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Сегодня он стоит у меня на 2 ноутбуках, стационарнике на работе, планшете и двух телефонах.
И вам советую)