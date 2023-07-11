5 крутых функций iOS 17, которых не получат iPhone 11, iPhone XR и iPhone Xs

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С обновлением iOS 17 в 2023 году компания Apple отправила на свалку истории легендарный iPhone X — подробно об этом мы рассказали вот здесь. Пользователи iPhone Xs и XR с облегчением выдохнули: эти модели получат iOS 17. Однако не всё так радостно.
Apple ожидаемо ограничит функциональность старых моделей iPhone с новой прошивкой: какие-то фичи они не «потянут» физически, а другие нужно «придержать» из маркетинговых соображений. Вот пять функций iOS 17, которые не получат владельцы iPhone XR, iPhone Xs и даже iPhone 11:
- Режим ожидания. Это совершенно новый режим, в который айфон переходит, находясь на зарядке в горизонтальной ориентации. Он доступен на всех смартфонах, совместимых с iOS 17, но лишь на iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max вы сможете пользоваться им так, как задумали разработчики — с постоянно включенным дисплеем. Во всех остальных моделях придется постоянно тапать экран, чтобы увидеть информацию.
- «Укажи и говори». Эта фича «Универсального доступа» позволяет слабовидящим людям указывать на предметы пальцем, после чего айфон вслух описывает их или читает на них надписи. Для этой функции нужен LiDAR, поэтому она работает лишь на iPhone 12 Pro / Pro Max, iPhone 13 Pro / Pro Max и iPhone 14 Pro / Pro Max.
- Жесты FaceTime. В iOS 17 инженеры Apple добавили в видеозвонки FaceTime разные кинематографичные эффекты, которые можно вызвать жестом руки. Правда, сделать это получится лишь на iPhone 12 и более новых моделях — на «старичках» придется включать эффекты вручную из меню.
- Прогноз набора текста. Та самая «прокачанная» клавиатура с машинным обучением для предиктивного набора текста без ошибок не будет работать на iPhone 11 и более старых моделях. Владельцы остальных смартфонов смогут удерживать «пробел», чтобы воспользоваться рекомендацией ИИ.
- Улучшеная автозамена. Она тоже ограничена лишь iPhone 12 и более новыми смартфонами. Функция работает на основе «современной языковой модели машинного обучения для предсказания слов». Но для россиян и жителей стран СНГ есть еще одна новость: фича пока поддерживает лишь английский, французский и испанский языки.
Судя по всему, другие нововведения iOS 17 будут работать даже на самых старых поддерживаемых iPhone.
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