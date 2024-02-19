Что делать, если Telegram забанил ваш номер телефона

У Telegram существует собственная антиспам-система. Она работает по жалобам обычных пользователей и если на определенный номер телефона или аккаунт поступает их слишком много, мессенджер может временно ограничить отправку сообщений или же вовсе забанить учетную запись.
Если при попытке зарегистрироваться в Telegram или войти в действующий аккаунт вы видите сообщение «Сожалеем, номер телефона заблокирован», то возможно кто-то пожаловался на ваш аккаунт случайно или злонамеренно (а может и по делу, если вы рассылали спам). Еще есть вероятность, что прошлый владелец вашего нового номера занимался с него чем-то непотребным.
Если при попытке зарегистрироваться в Telegram или войти в действующий аккаунт вы видите сообщение «Сожалеем, номер телефона заблокирован», то возможно кто-то пожаловался на ваш аккаунт случайно или злонамеренно (а может и по делу, если вы рассылали спам). Еще есть вероятность, что прошлый владелец вашего нового номера занимался с него чем-то непотребным.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.
Фото: TG Info
При бане телефонного номера в Telegram есть всего один способ это исправить:
- Нажмите кнопку «Помощь» под сообщением о блокировке и выберите почтовый клиент для отправки email
- Система сама создаст черновик письма — не удаляйте ничего, что в него добавится, это важно
- Добавьте в текст информацию, которую считаете важной: например, напишите, что у номера сменился владелец, что произошла ошибка или же что вы раскаиваетесь и больше не будете спамить
- Отправьте письмо на подставленный системой адрес.
К сожалению, админы Telegram отвечают на жалобы и обращения довольно редко, но иногда это всё же случается. В следующие несколько дней после отправки периодически пробуйте войти в аккаунт — возможно, его разбанят. Если этого не произошло, попробуйте написать письмо повторно, или даже несколько раз.
Других методов получить разблокировку не существует. Некоторые пользователи говорят, что спустя 6 месяцев блокировка снимается автоматически.