Что делать, если Telegram забанил ваш номер телефона

Олег

Telegram

У Telegram существует собственная антиспам-система. Она работает по жалобам обычных пользователей и если на определенный номер телефона или аккаунт поступает их слишком много, мессенджер может временно ограничить отправку сообщений или же вовсе забанить учетную запись.

Если при попытке зарегистрироваться в Telegram или войти в действующий аккаунт вы видите сообщение «Сожалеем, номер телефона заблокирован», то возможно кто-то пожаловался на ваш аккаунт случайно или злонамеренно (а может и по делу, если вы рассылали спам). Еще есть вероятность, что прошлый владелец вашего нового номера занимался с него чем-то непотребным.

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Telegram
Фото: TG Info

При бане телефонного номера в Telegram есть всего один способ это исправить:
  • Нажмите кнопку «Помощь» под сообщением о блокировке и выберите почтовый клиент для отправки email
  • Система сама создаст черновик письма — не удаляйте ничего, что в него добавится, это важно
  • Добавьте в текст информацию, которую считаете важной: например, напишите, что у номера сменился владелец, что произошла ошибка или же что вы раскаиваетесь и больше не будете спамить
  • Отправьте письмо на подставленный системой адрес.

К сожалению, админы Telegram отвечают на жалобы и обращения довольно редко, но иногда это всё же случается. В следующие несколько дней после отправки периодически пробуйте войти в аккаунт — возможно, его разбанят. Если этого не произошло, попробуйте написать письмо повторно, или даже несколько раз.

Других методов получить разблокировку не существует. Некоторые пользователи говорят, что спустя 6 месяцев блокировка снимается автоматически. 

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Источник:
TG Info
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Комментарии

+1
bayker85
Я 2 года ждал разблокировки. Я не мог писать сообщения контактам которые меня у себя не записали. В итоге спустя 2 года разблокировали, а почему заблокировали я так и не понял
2 часа назад в 20:53
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+254
mr.panda
Телеграмм хранит фото, которые вы кидаете, как исчезающие. Я поделился с другом фоткой два года назад, которое мы оба помним, что было отправлено, как исчезающее. Но Недавно мы оба нашли эту фотку в истории переписки. Это очень серьезный баг)
2 часа назад в 21:09
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