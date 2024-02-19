Что делать, если Telegram забанил ваш номер телефона







У Telegram существует собственная антиспам-система. Она работает по жалобам обычных пользователей и если на определенный номер телефона или аккаунт поступает их слишком много, мессенджер может временно ограничить отправку сообщений или же вовсе забанить учетную запись.



Если при попытке зарегистрироваться в Telegram или войти в действующий аккаунт вы видите сообщение «Сожалеем, номер телефона заблокирован», то возможно кто-то пожаловался на ваш аккаунт случайно или злонамеренно (а может и по делу, если вы рассылали спам). Еще есть вероятность, что прошлый владелец вашего нового номера занимался с него чем-то непотребным.



