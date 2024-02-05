В Telegram для Android наконец добавили функцию, которая давно радует владельцев iPhone



Мессенджер Telegram для Android обновился и получил полезную опцию для быстрого поиска контента. Об этом пишет TG Info.



Согласно источнику, пользователи Android получили новую версию Telegram 10.6.4. Самым заметным нововведением стал быстрый доступ к поиску контента в чатах и каналах: теперь для вызова поисковой строки нужно всего лишь открыть чат и подержать палец на его названии в «шапке» мессенджера.











Эта функция уже присутствует в Telegram для iOS — почему-то команда мессенджера решила добавить её на iPhone и iPad раньше, чем на Android. Теперь фичей могут воспользоваться все.