В Telegram для Android наконец добавили функцию, которая давно радует владельцев iPhone

Олег

Telegram


Мессенджер Telegram для Android обновился и получил полезную опцию для быстрого поиска контента. Об этом пишет TG Info.

Согласно источнику, пользователи Android получили новую версию Telegram 10.6.4. Самым заметным нововведением стал быстрый доступ к поиску контента в чатах и каналах: теперь для вызова поисковой строки нужно всего лишь открыть чат и подержать палец на его названии в «шапке» мессенджера.

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Эта функция уже присутствует в Telegram для iOS — почему-то команда мессенджера решила добавить её на iPhone и iPad раньше, чем на Android. Теперь фичей могут воспользоваться все. 

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Источник:
TG Info
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