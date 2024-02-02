Как запретить входящие сообщения от незнакомцев в Telegram. Это новая опция

Олег

Telegram


Недавно Telegram получил обновление, которое содержит довольно много новых возможностей, особенно для пользователей Premium-подписки. Одна из них — возможность запретить сообщения от всех незнакомцев. Почти от всех.

Новая настройка расположилась в пункте «Конфиденциальность» и называется «Сообщения». Она позволяет выбрать, кому вы позволяете присылать вам сообщения и предлагает всего два варианта: вам смогут писать абсолютно все, либо только ваши контакты и Premium-пользователи. Для выбора этой опции подписка у вас должна быть подключена.

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Telegram

Здесь есть одна важная оговорка: если вы хоть раз писали сообщение человеку, то Telegram считает, что вы знакомы, и не распространяет на него данный запрет. 

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