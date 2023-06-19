Что, если Apple скрестит AirPods Max с Vision Pro?

Фархад
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Флагманским полноразмерным наушникам Apple AirPods Max уже больше 2,5 лет, и компании уже давно пора их обновлять, но она всё не спешит. Такое отношение даёт энтузиастам простор для фантазий на тему того, как могут выглядеть следующие наушники бренда.

Дизайнер Паркер Ортолани показал очередной концепт AirPods Max 2-го поколения, в котором он использовал некоторые элементы гарнитуры Vision Pro.

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В концепции Паркера он заменил оголовье AirPods Max ремешком от Vision Pro со специальным диском для регулировки посадки. По его мнению, так оголовье станет более комфортным и дышащим.

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Стоит отметить, что использование оголовья Vision Pro может сделать конструкцию AirPods Max складной и предложить новый способ зарядки в стиле MagSafe. Этот же кабель мог бы передавать звук без потерь по проводу.

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Также дизайнер отметил наличие нового чипа H2 и расцветок под MacBook Air.

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Вполне вероятно, что Apple всё-таки обновит AirPods Max, но случится это только к концу 2023 года.
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Источник:
9to5Mac
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