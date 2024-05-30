Что исчезнет из Windows 11 со следующим крупным обновлением?

Windows 11 версии 24H2 уже проходит финальные этапы тестирования перед релизом этой осенью, поэтому энтузиасты смогли выяснить, что пропадёт из этой операционной системы. Исчезнут как бесполезные функции и приложения, так и те, что были довольно востребованными.
Из Windows 11 будет удалён текстовый редактор WordPad, который представлял собой нечто среднее между примитивным «Блокнотом» и навороченным Word из набора Office. Соответственно, его пользователям предлагается перейти либо на одно, либо на другое, но есть и другой вариант — установить сторонний софт с аналогичной функциональностью.
Пропадёт встроенная поддержка звукового формата AC-3 от компании Dolby, который часто встречается в фильмах с многоканальным звуком. Для просмотра таких фильмов или прослушивания многоканальной музыки потребуется сторонний плеер (например, VLC или PotPlayer) или же можно будет установить расширенный набор кодеков (например, K-Lite Codec Pack).
Вместо голосового ассистента Cortana появится более совершенный Copilot, работающий на основе нейросети от компании OpenAI. Он будет доступен лишь в некоторых странах (хотя энтузиастам с помощью различных ухищрений удаётся запускать его в России).
Начнёт исчезать поддержка Android-приложений. Microsoft планирует полностью избавиться от неё к весне 2025 года, исключением станет только Китай, где она останется (вероятно, из-за большой популярности сторонних магазинов приложений в условиях блокировки «Google Play Маркета»).
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