Что исчезнет из Windows 11 со следующим крупным обновлением?

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Windows 11 версии 24H2 уже проходит финальные этапы тестирования перед релизом этой осенью, поэтому энтузиасты смогли выяснить, что пропадёт из этой операционной системы. Исчезнут как бесполезные функции и приложения, так и те, что были довольно востребованными.Из Windows 11 будет удалён текстовый редактор WordPad, который представлял собой нечто среднее между примитивным «Блокнотом» и навороченным Word из набора Office. Соответственно, его пользователям предлагается перейти либо на одно, либо на другое, но есть и другой вариант — установить сторонний софт с аналогичной функциональностью.Пропадёт встроенная поддержка звукового формата AC-3 от компании Dolby, который часто встречается в фильмах с многоканальным звуком. Для просмотра таких фильмов или прослушивания многоканальной музыки потребуется сторонний плеер (например, VLC или PotPlayer) или же можно будет установить расширенный набор кодеков (например, K-Lite Codec Pack).Вместо голосового ассистента Cortana появится более совершенный Copilot, работающий на основе нейросети от компании OpenAI. Он будет доступен лишь в некоторых странах (хотя энтузиастам с помощью различных ухищрений удаётся запускать его в России).Начнёт исчезать поддержка Android-приложений. Microsoft планирует полностью избавиться от неё к весне 2025 года, исключением станет только Китай, где она останется (вероятно, из-за большой популярности сторонних магазинов приложений в условиях блокировки «Google Play Маркета»).