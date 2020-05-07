Microsoft провела трансляцию своего мероприятия Inside Xbox, которое было посвящено демонстрации игрового процесса на консоли следующего поколения от сторонних разработчиков. Свои эксклюзивы компания покажет в следующем выпуске. В этом материале мы собрали всё самое интересное.
Assassin's Creed Valhalla
Ubisoft показала новый трейлер своего экшена про викингов. Видео сделано на движке игры. Остальные подробности и дату выхода компания не озвучила.
Bright Memory Infinite
Этот шутер от первого лица разрабатывался одним разработчиком. Дата его релиза не названа. Игра также выйдет в Steam на ПК.
Dirt 5
Scorn для Xbox Series X
Chorus
По словам разработчиков, игроков ожидает мрачная вселенная. Игру обещают выпустить в 2021 году.
Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2
Call of the Sea
Действие этой адвенчуры разворачивается в альтернативной вселенной. Главной героине предстоит разгадать тайны «утерянной цивилизации» и найти пропавшего мужа.
The Ascent
Medium
По сюжету главная героиня — медиум, которая способна видеть происходящее в параллельном мире. Релиз игры состоится осенью на Xbox Series X и ПК. Её сразу выпустят в сервисе Game Pass.
Scarlet Nexus
Second Extinction
Assassin's Creed Valhalla
Ubisoft показала новый трейлер своего экшена про викингов. Видео сделано на движке игры. Остальные подробности и дату выхода компания не озвучила.
Bright Memory Infinite
Этот шутер от первого лица разрабатывался одним разработчиком. Дата его релиза не названа. Игра также выйдет в Steam на ПК.
Dirt 5
Scorn для Xbox Series X
Chorus
По словам разработчиков, игроков ожидает мрачная вселенная. Игру обещают выпустить в 2021 году.
Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2
Call of the Sea
Действие этой адвенчуры разворачивается в альтернативной вселенной. Главной героине предстоит разгадать тайны «утерянной цивилизации» и найти пропавшего мужа.
The Ascent
Medium
По сюжету главная героиня — медиум, которая способна видеть происходящее в параллельном мире. Релиз игры состоится осенью на Xbox Series X и ПК. Её сразу выпустят в сервисе Game Pass.
Scarlet Nexus
Second Extinction
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