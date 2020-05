Microsoft провела трансляцию своего мероприятия Inside Xbox, которое было посвящено демонстрации игрового процесса на консоли следующего поколения от сторонних разработчиков. Свои эксклюзивы компания покажет в следующем выпуске. В этом материале мы собрали всё самое интересное.



Assassin's Creed Valhalla

Ubisoft показала новый трейлер своего экшена про викингов. Видео сделано на движке игры. Остальные подробности и дату выхода компания не озвучила.







Bright Memory Infinite

Этот шутер от первого лица разрабатывался одним разработчиком. Дата его релиза не названа. Игра также выйдет в Steam на ПК.







Dirt 5







Scorn для Xbox Series X







Chorus

По словам разработчиков, игроков ожидает мрачная вселенная. Игру обещают выпустить в 2021 году.







Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2







Call of the Sea

Действие этой адвенчуры разворачивается в альтернативной вселенной. Главной героине предстоит разгадать тайны «утерянной цивилизации» и найти пропавшего мужа.







The Ascent







Medium

По сюжету главная героиня — медиум, которая способна видеть происходящее в параллельном мире. Релиз игры состоится осенью на Xbox Series X и ПК. Её сразу выпустят в сервисе Game Pass.







Scarlet Nexus







Second Extinction