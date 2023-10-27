Что нового в бета-версии iOS 17.2? Обновление очень крупное!

Александр


На этой неделе компания Apple выпустила первую бета-версию iOS 17.2. Апдейт уже стал доступен разработчикам и пользователям, установившим на свои смартфоны специальный профиль, и он содержит довольно много нововведений, что удивительно, ведь с момента выпуска iOS 17.1 прошло всего несколько дней.

Приложение «Журнал»



В этом приложении пользователи могут вести личный дневник, который виден только им. Можно добавлять фотографии и видео, отмечать спортивные достижения и посещённые места, писать свои мысли и ощущения от прожитого дня и записывать голосовые заметки.

Реакция стикером



На сообщения в iMessage теперь можно реагировать подходящим стикером или эмодзи. На выбор весь набор возможных реакций, а не только сердечко, лайк и дизлайк.

Новое в Apple Music



В Apple Music можно создавать плейлисты, наполнение которых будет осуществляться совместно с друзьями. Поделиться таким плейлистом можно ссылкой или QR-кодом.

Песни, которые вы отметили как понравившиеся, автоматически добавляются в плейлист с избранными треками.

Если возникла необходимость передать кому-нибудь смартфон, чтобы он послушал музыку, можно отключить сохранение истории, чтобы прослушанное не влияло на подборку треков через рекомендательные алгоритмы.

Перевод по кнопке



Кнопку действия в новых моделях iPhone можно задействовать для быстрого перевода речи с одного языка на другой. Настроить направление перевода можно в специальном приложении.

Защита в iMessage



В iMessage добавлена визуальная индикация сквозного шифрования, которая позволяет удостовериться, что хакеры не перехватывают переписку или звонок в FaceTime с помощью атаки man-in-the-middle.

Сообщения в облаке



В настройках iMessage можно посмотреть статус синхронизации с iCloud — сколько сообщений сохранено, какой объём они занимают и когда в последний раз производилось сохранение.

Виджеты погоды

Появились новые виджеты приложения «Погода». Можно выбрать, какая информация вам нужна: время восхода и заката, прогноз на день или подробности на текущий момент.

Виджет часов



Добавлен виджет цифровых часов, который можно закрепить на страницу блокировки или стартовый экран.

Радужный текст



Имя для постера в контактах теперь можно написать текстом с радужным переливом.

AirPlay



В настройки добавлена опция AirPlay Receiver, которая будет использоваться для стриминга контента с XR-гарнитуры Apple Vision Pro на экран iPhone.

Memoji



В Memoji появился новый раздел «Тело», где можно кастомизировать туловище, плечи и руки.

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

Илья Бондарёнок
+24
Илья Бондарёнок
Кто знает что за обои на телефоне в статье ?
Вчера в 20:44
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+27
Accelerator
«Изменений очень много», только они не нужные. Imessage народ в основном уже не пользуются, да и Apple Music явно проигрывает другим сервисам.
Сегодня в 11:18
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