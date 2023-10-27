Что нового в бета-версии iOS 17.2? Обновление очень крупное!

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На этой неделе компания Apple выпустила первую бета-версию iOS 17.2. Апдейт уже стал доступен разработчикам и пользователям, установившим на свои смартфоны специальный профиль, и он содержит довольно много нововведений, что удивительно, ведь с момента выпуска iOS 17.1 прошло всего несколько дней.В этом приложении пользователи могут вести личный дневник, который виден только им. Можно добавлять фотографии и видео, отмечать спортивные достижения и посещённые места, писать свои мысли и ощущения от прожитого дня и записывать голосовые заметки.На сообщения в iMessage теперь можно реагировать подходящим стикером или эмодзи. На выбор весь набор возможных реакций, а не только сердечко, лайк и дизлайк.В Apple Music можно создавать плейлисты, наполнение которых будет осуществляться совместно с друзьями. Поделиться таким плейлистом можно ссылкой или QR-кодом.Песни, которые вы отметили как понравившиеся, автоматически добавляются в плейлист с избранными треками.Если возникла необходимость передать кому-нибудь смартфон, чтобы он послушал музыку, можно отключить сохранение истории, чтобы прослушанное не влияло на подборку треков через рекомендательные алгоритмы.Кнопку действия в новых моделях iPhone можно задействовать для быстрого перевода речи с одного языка на другой. Настроить направление перевода можно в специальном приложении.В iMessage добавлена визуальная индикация сквозного шифрования, которая позволяет удостовериться, что хакеры не перехватывают переписку или звонок в FaceTime с помощью атаки man-in-the-middle.В настройках iMessage можно посмотреть статус синхронизации с iCloud — сколько сообщений сохранено, какой объём они занимают и когда в последний раз производилось сохранение.Появились новые виджеты приложения «Погода». Можно выбрать, какая информация вам нужна: время восхода и заката, прогноз на день или подробности на текущий момент.Добавлен виджет цифровых часов, который можно закрепить на страницу блокировки или стартовый экран.Имя для постера в контактах теперь можно написать текстом с радужным переливом.В настройки добавлена опция AirPlay Receiver, которая будет использоваться для стриминга контента с XR-гарнитуры Apple Vision Pro на экран iPhone.В Memoji появился новый раздел «Тело», где можно кастомизировать туловище, плечи и руки.