Галя, у нас отмена! Apple передумала выпускать Apple Watch Ultra 3

Аналитик TFI Securities Мин-Чи Куо заявил, что Apple даже не планирует браться за разработку Apple Watch Ultra 3 в ближайшее время. Инновации закончились.Источники в цепочке поставок Apple так и не дождались предварительных заказов на компоненты для нового поколения топовых смарт-часов, поэтому вероятность выпуска очередных Apple Watch Ultra в 2024 году почти нулевая.Куо предполагает, что Apple нужно больше времени для разработки инновационных функций управления здоровьем и решения проблем, связанных с производством 2,1-дюймовых micro-OLED панелей для следующих Apple Watch Ultra. Скорее всего, они выйдут в 2025 или 2026 году.