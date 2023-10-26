Галя, у нас отмена! Apple передумала выпускать Apple Watch Ultra 3

Фархад
Ultra

Аналитик TFI Securities Мин-Чи Куо заявил, что Apple даже не планирует браться за разработку Apple Watch Ultra 3 в ближайшее время. Инновации закончились.

Источники в цепочке поставок Apple так и не дождались предварительных заказов на компоненты для нового поколения топовых смарт-часов, поэтому вероятность выпуска очередных Apple Watch Ultra в 2024 году почти нулевая.

Куо предполагает, что Apple нужно больше времени для разработки инновационных функций управления здоровьем и решения проблем, связанных с производством 2,1-дюймовых micro-OLED панелей для следующих Apple Watch Ultra. Скорее всего, они выйдут в 2025 или 2026 году.
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Источник:
MacRumors
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Комментарии

+1023
Grealex
Вот это.
26 октября 2023 в 21:19
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+1023
Grealex
Не в ту тему написал.
26 октября 2023 в 21:20
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