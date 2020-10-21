Устранена проблема, из‑за которой некоторые виджеты, папки и значки отображались в уменьшенном размере на экране «Домой»

Исправлена ошибка, из‑за которой при перетягивании виджетов на экране «Домой» приложения могли удаляться из папок

Устранена проблема, из‑за которой некоторые электронные письма в Почте отправлялись с неверного псевдонима

Устранена проблема, из‑за которой во входящих вызовах могла не отображаться информация о регионе

Устранена проблема на некоторых устройствах, из-за которой кнопка экстренного вызова могла перекрываться с полем ввода текста на экране блокировки, когда был задан увеличенный масштаб экрана, а код-пароль включал буквы и цифры

Исправлена ошибка, из‑за которой некоторые пользователи иногда не могли загружать или добавлять песни в свою медиатеку при просмотре альбома или плейлиста

Исправлена ошибка, из‑за которой в Калькуляторе могли не отображаться нули

Устранена проблема, из‑за которой разрешение потокового видео могло временно снижаться в начале воспроизведения

Исправлена ошибка, которая не позволяла некоторым пользователям настроить Apple Watch для членов семьи

Исправлено ошибочное отображение материала корпуса Apple Watch в приложении Apple Watch

Устранена проблема в приложении «Файлы», из‑за которой некоторые поставщики облачных служб, управляемых через MDM, могли ошибочно отображать контент как недоступный

Расширена совместимость с беспроводными точками доступа Ubiquity







Apple выпустила iOS и iPadOS 14.1 — первые крупные обновления с момента запуска четырнадцатой версии операционных систем. Апдейт можно загрузить по воздуху, для этого нужно перейти «Настройки» > «Общие» > «Обновление ПО».Согласно примечанием к выпуску, iOS 14.1 содержит ряд исправлений ошибок. Обновление устраняет проблему, из-за которой виджеты могут отображаться в неправильном размере, а также ошибку в приложении «Калькулятор», препятствующую появлению нулей.В iOS 14.1 также добавили поддержку воспроизведения и редактирования 10-битного HDR-видео в «Фото» на iPhone 8 и более новых моделях, а также улучшена совместимость с беспроводными точками доступа Ubiquiti.Размер прошивки с версией 14.1 составляет около 405 мегабайт.