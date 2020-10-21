Apple выпустила iOS и iPadOS 14.1 — первые крупные обновления с момента запуска четырнадцатой версии операционных систем. Апдейт можно загрузить по воздуху, для этого нужно перейти «Настройки» > «Общие» > «Обновление ПО».
Согласно примечанием к выпуску, iOS 14.1 содержит ряд исправлений ошибок. Обновление устраняет проблему, из-за которой виджеты могут отображаться в неправильном размере, а также ошибку в приложении «Калькулятор», препятствующую появлению нулей.
В iOS 14.1 также добавили поддержку воспроизведения и редактирования 10-битного HDR-видео в «Фото» на iPhone 8 и более новых моделях, а также улучшена совместимость с беспроводными точками доступа Ubiquiti.
Полный список изменений:
- Устранена проблема, из‑за которой некоторые виджеты, папки и значки отображались в уменьшенном размере на экране «Домой»
- Исправлена ошибка, из‑за которой при перетягивании виджетов на экране «Домой» приложения могли удаляться из папок
- Устранена проблема, из‑за которой некоторые электронные письма в Почте отправлялись с неверного псевдонима
- Устранена проблема, из‑за которой во входящих вызовах могла не отображаться информация о регионе
- Устранена проблема на некоторых устройствах, из-за которой кнопка экстренного вызова могла перекрываться с полем ввода текста на экране блокировки, когда был задан увеличенный масштаб экрана, а код-пароль включал буквы и цифры
- Исправлена ошибка, из‑за которой некоторые пользователи иногда не могли загружать или добавлять песни в свою медиатеку при просмотре альбома или плейлиста
- Исправлена ошибка, из‑за которой в Калькуляторе могли не отображаться нули
- Устранена проблема, из‑за которой разрешение потокового видео могло временно снижаться в начале воспроизведения
- Исправлена ошибка, которая не позволяла некоторым пользователям настроить Apple Watch для членов семьи
- Исправлено ошибочное отображение материала корпуса Apple Watch в приложении Apple Watch
- Устранена проблема в приложении «Файлы», из‑за которой некоторые поставщики облачных служб, управляемых через MDM, могли ошибочно отображать контент как недоступный
- Расширена совместимость с беспроводными точками доступа Ubiquity
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