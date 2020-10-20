Напоминаем, 21 октября в 00:00 по московскому времени стартуют предварительные заказы на iPhone 12 и 12 Pro в России. Ситуация с первой волной в США показала, что топовые модели очень быстро расходятся, поэтому рекомендуем подготовиться заранее.
Стоимость:
- iPhone 12 64 GB: 79 990 руб.
- iPhone 12 128 GB: 84 990 руб.
- iPhone 12 256 GB: 94 990 руб.
- iPhone 12 Pro 128 GB: 99 990 руб.
- iPhone 12 Pro 256 GB: 109 990 руб.
- iPhone 12 Pro 512 GB: 129 990 руб.
Apple в этом году представила айфоны в обновленном дизайне в стиле iPad Pro и Air. Смартфоны получили новый процессор A14 Bionic, экраны Super Retina XDR с покрытием Ceramic Shield, поддержку 5G, MagSafe и прокачанные камеры.
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