iPhone 12
Напоминаем, 21 октября в 00:00 по московскому времени стартуют предварительные заказы на iPhone 12 и 12 Pro в России. Ситуация с первой волной в США показала, что топовые модели очень быстро расходятся, поэтому рекомендуем подготовиться заранее.

Стоимость:
  • iPhone 12 64 GB: 79 990 руб.
  • iPhone 12 128 GB: 84 990 руб.
  • iPhone 12 256 GB: 94 990 руб.
  • iPhone 12 Pro 128 GB: 99 990 руб.
  • iPhone 12 Pro 256 GB: 109 990 руб.
  • iPhone 12 Pro 512 GB: 129 990 руб.
Оформить предзаказ можно будет на официальном сайте Apple. Старт продаж намечен на 23 октября. Предварительные заказы на iPhone 12 mini и 12 Pro Max начнутся с 6 ноября, а в продажу они поступят 13 ноября.

Apple в этом году представила айфоны в обновленном дизайне в стиле iPad Pro и Air. Смартфоны получили новый процессор A14 Bionic, экраны Super Retina XDR с покрытием Ceramic Shield, поддержку 5G, MagSafe и прокачанные камеры.


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