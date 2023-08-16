Что нового в iOS 17 beta 6

Фархад
iOS 17

Вчера Apple выпустила новые бета-версии iOS 17 и iPadOS 17, в которые разработчики внесли несколько полезных изменений. Собрали самое главное в этом материале.

Сообщения

В приложении «Сообщения» теперь можно зажать значок «+», чтобы сразу перейти  к выбору фотографий, вместо окна с выбором раздела «Фотографии» из списка в два тапа.

Также теперь можно отключить ненужные стикеры и приложения, использующиеся в «Сообщениях», в «Настройках».

Телефон

ios-17-beta-six-phone-app.jpeg

Начиная с первой бета-версии Apple переместила красную кнопку (завершение вызова) в правый нижний угол, хотя изначально она была расположена посередине. Видимо, инженеры компании учли множество жалоб на необычное размещение кнопки и вернули его на место.

Настроение

ios-17-beta-6-mood-tracking.jpeg

Apple в очередной раз улучшила анимацию, используемую для отображения настроения в приложении «Здоровье».

Фото

ios-17-photos-splash-screen.jpeg

Теперь при первом запуске приложения «Фото» в iOS 17 появляется новый экран-заставка с описанием ключевых новых функций.

Настройки

ios-17-beta-6-settings.jpeg

В разделе «Экран и яркость» приложения «Настройки» наконец-то отображаются обои из ‌iOS 17‌. До этого на смартфонах были показаны обои из iOS 16.

Ожидается, что финальный релиз iOS 17 и других новых ОС Apple состоится в сентябре.
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Комментарии

Mers
+4569
Mers
Кнопка отбоя справа очень удобна, при размере Мах. Блин😕
2 часа назад в 11:01
#
Johnny
+242
Johnny Mers
Сарказм?)
Мне не очень удобна справа, так как телефоном пользуюсь левой рукой, преимущественно.
По-центру — самое то.
2 часа назад в 11:33
#
tellurian
+4935
tellurian Mers
Зависит какой рукой вы пользуетесь.
33 минуты назад
#
Владислав Вихлянов
+8
Владислав Вихлянов
Сломали виджеты на левом экране, теперь они вверху и перекрываются вырезом
час назад в 12:18
#
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