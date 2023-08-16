Что нового в iOS 17 beta 6

Вчера Apple выпустила новые бета-версии iOS 17 и iPadOS 17, в которые разработчики внесли несколько полезных изменений. Собрали самое главное в этом материале.В приложении «Сообщения» теперь можно зажать значок «+», чтобы сразу перейти к выбору фотографий, вместо окна с выбором раздела «Фотографии» из списка в два тапа.Также теперь можно отключить ненужные стикеры и приложения, использующиеся в «Сообщениях», в «Настройках».Начиная с первой бета-версии Apple переместила красную кнопку (завершение вызова) в правый нижний угол, хотя изначально она была расположена посередине. Видимо, инженеры компании учли множество жалоб на необычное размещение кнопки и вернули его на место.Apple в очередной раз улучшила анимацию, используемую для отображения настроения в приложении «Здоровье».Теперь при первом запуске приложения «Фото» в iOS 17 появляется новый экран-заставка с описанием ключевых новых функций.В разделе «Экран и яркость» приложения «Настройки» наконец-то отображаются обои из ‌iOS 17‌. До этого на смартфонах были показаны обои из iOS 16.Ожидается, что финальный релиз iOS 17 и других новых ОС Apple состоится в сентябре.