В приложении Google для iOS появилась одна из самых полезных функций ChatGPT

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Компания Google официально заявила о внедрении новых возможностей генеративного ИИ к своим функциям поиска с целью помочь пользователям «лучше изучать и понимать информацию» в интернете.В обновлённой версии приложения Google появилась бета-функция, которая выдаёт краткое содержание длинной статьи. Встроенные браузер выделяет ключевые моменты с веб-страницы, а также предоставляет список с несколькими важными вопросами по теме.Новая функция предназначена для того, чтобы помочь людям лучше взаимодействовать с длинным контентом в сети.Функции генеративного ИИ уже доступны в приложении Google и браузере Chrome на iOS и Android. В будущем Google внедрит их и в десктопную версию.