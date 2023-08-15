Вышли шестые бета-версии iOS 17, iPadOS 17 и watchOS 10

Фархад
iOS 17

Сегодня, 16 августа, компания Apple выпустила шестые бета-версии iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10 и tvOS 17 для зарегистрированных разработчиков.

Пока неясно, что изменилось в новых сборках, но скорее всего, инженеры устранили ряд багов, которые присутствовали в предыдущих бетах.

Важно: обновление iOS 17 требует 13,5 ГБ свободной памяти для установки. Вероятно, это баг, но способов решения пока нет. Единственный вариант — сгрузить часть приложений и перезагрузить смартфон.

В этом году Apple разрешила устанавливать тестовые сборки для разработчиков всем желающим. Об этом подробно мы рассказывали тут.

Кроме того, мы делились мнением об iOS 17iPadOS 17 и macOS Sonoma в отдельных материалах.

Финальный релиз всех новых ОС Apple запланирован на осень.
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