Что нового в iOS 17 beta 7? Найдено 3 нововведения

Олег

iOS 17


Дата окончательного релиза iOS 17 всё ближе, и бета-версии становятся менее богатыми на новые функции. Однако Apple продолжает исправлять ошибки и совершенствовать интерфейс ОС. Вот три изменения, которые были найдены в iOS 17 beta 7:

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  • Телефон. В штатном приложении для звонков кнопка завершения вызова вернулась на свое «законное» место — посередине экрана. Ранее инженеры перенесли её в правый угол при развернутой клавиатуре, чем навлекли на себя гнев бета-тестировщиков.
iOS 17
  • Haptic Engine. Исправлен баг, при котором переключение флажка беззвучного режима не сопровождалось тактильной отдачей. Вибросигнал вернулся и стал немного длиннее, теперь его проще заметить при случайном переключении флажка.
  • Отслеживание настроения. Небольшое изменение — Apple ускорила вращение колец вокруг фигур на экране выбора настроения.
iOS 17

Напомним, что всё об iOS 17 вы можете почитать по соответствующему тегу

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

Роман Лесной
+13
Роман Лесной
Изменения топ просто, как я жил без них, не понятно
Сегодня в 08:50
#
tellurian
+4874
tellurian Роман Лесной
Наша жизнь состоит из мелочей. Кому-то и правда будет легче жить с этими функциями. Порадуемся за них! :)
Сегодня в 09:38
#
Misha Gynin
–45
Misha Gynin
Haptic Engine — у меня при переходе на 16 версию отвалился данный механизм, при этом у многих он работал, через несколько обновлений начал работать снова, ставящие 17 бетки тоже отмечали что перестает работать данное устройство, надеюсь косяки будут учтены.
2 часа назад в 10:50
#
Олег Воронин
+2160
Олег Воронин Misha Gynin
В beta 6 были проблемы с вибро. В beta 7 заявлено исправление.
2 часа назад в 11:10
#
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