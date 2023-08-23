Что нового в iOS 17 beta 7? Найдено 3 нововведения

Дата окончательного релиза iOS 17 всё ближе, и бета-версии становятся менее богатыми на новые функции. Однако Apple продолжает исправлять ошибки и совершенствовать интерфейс ОС. Вот три изменения, которые были найдены в iOS 17 beta 7:
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- Телефон. В штатном приложении для звонков кнопка завершения вызова вернулась на свое «законное» место — посередине экрана. Ранее инженеры перенесли её в правый угол при развернутой клавиатуре, чем навлекли на себя гнев бета-тестировщиков.
- Haptic Engine. Исправлен баг, при котором переключение флажка беззвучного режима не сопровождалось тактильной отдачей. Вибросигнал вернулся и стал немного длиннее, теперь его проще заметить при случайном переключении флажка.
- Отслеживание настроения. Небольшое изменение — Apple ускорила вращение колец вокруг фигур на экране выбора настроения.
Напомним, что всё об iOS 17 вы можете почитать по соответствующему тегу.
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