Что нового в iOS 17 beta 7? Найдено 3 нововведения



Дата окончательного релиза iOS 17 всё ближе, и бета-версии становятся менее богатыми на новые функции. Однако Apple продолжает исправлять ошибки и совершенствовать интерфейс ОС. Вот три изменения, которые были найдены в iOS 17 beta 7:







Телефон. В штатном приложении для звонков кнопка завершения вызова вернулась на свое «законное» место — посередине экрана. Ранее инженеры перенесли её в правый угол при развернутой клавиатуре, чем навлекли на себя гнев бета-тестировщиков.

Haptic Engine. Исправлен баг, при котором переключение флажка беззвучного режима не сопровождалось тактильной отдачей. Вибросигнал вернулся и стал немного длиннее, теперь его проще заметить при случайном переключении флажка.

Исправлен баг, при котором переключение флажка беззвучного режима не сопровождалось тактильной отдачей. Вибросигнал вернулся и стал немного длиннее, теперь его проще заметить при случайном переключении флажка. Отслеживание настроения. Небольшое изменение — Apple ускорила вращение колец вокруг фигур на экране выбора настроения.



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