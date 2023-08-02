Как полностью запретить сайтам следить за вами в iOS 17

Олег

Safari


Ранее мы рассказывали, что Apple в iOS 17 значительно «прокачала» Safari. Браузер получил целый ряд полезных и удобных нововведений — например, теперь вы можете в один тап включить «режим чтения» веб-странички.

Одна из новых функций — это запрет на отслеживание ваших действий в интернете. Ранее Safari уже получил возможность отправлять сайту запрос на прекращение отслеживания, но зачастую он не работал, так как сайт мог отклонить запрос.

Теперь же браузер умеет физически обрезать трекеры отслеживания из адреса веб-сайта. Вот как это включить:

  • Откройте «Настройки» → Safari
  • Найдите пункт «Дополнительно» → «Конфиденциальность»
  • Выберите «Расширенная защита от отслеживания действий»
  • Установите галочку на пункт «Просмотр любых сайтов».
Safari

Готово! Теперь Safari будет автоматически обрезать ссылки при переходах с сайта на сайт, и веб-ресурсы не смогут передавать друг другу информацию о ваших действиях в сети. 

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Комментарии

+200
Sergey2048
Ждём оф выхода, правда до него могут ещё и передумать, уберут и всё.
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