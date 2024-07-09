Что нового в iOS 18 Beta 3



Меньше суток назад Apple выпустила третью бета-версию iOS 18, а энтузиасты уже исследовали новую сборку и нашли в ней ряд изменений и дополнений. Подробности собрал MacRumors.



Вот всё, что пока удалось заметить в iOS 18 Beta 3:





Темный режим. Появилось много темных иконок для сторонних приложений. Похоже, что Apple сама добавляет в них новые вариации значков для темного режима без участия разработчиков.

Появилось много темных иконок для сторонних приложений. Похоже, что Apple сама добавляет в них новые вариации значков для темного режима без участия разработчиков. Приложение «Фото». Появилась кнопка «Выбрать» для выбора нескольких фотографий; ранее приходилось делать свайп вниз, чтобы увидеть её. Кнопка поиска теперь обозначена лупой на синем фоне.

Фото: MacRumors

Эмоции. Теперь в iMessage все эмодзи, стикеры и Memoji объединились в один общий раздел, перемещаться по которому можно с помощью навигационных значков внизу. Придет ли это нововведение в сторонние мессенджеры — неизвестно. А еще эмодзи стали крупнее.

Теперь в iMessage все эмодзи, стикеры и Memoji объединились в один общий раздел, перемещаться по которому можно с помощью навигационных значков внизу. Придет ли это нововведение в сторонние мессенджеры — неизвестно. А еще эмодзи стали крупнее. Обои. Динамические обои iOS 18 теперь меняют цвет оформления в зависимости от времени суток.

Динамические обои iOS 18 теперь меняют цвет оформления в зависимости от времени суток. Фонарик. Его интерфейс обновился и стал более понятным.

Если в бета-сборках найдется что-то еще, мы обязательно об этом напишем. Если в бета-сборках найдется что-то еще, мы обязательно об этом напишем.