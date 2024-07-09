Что нового в iOS 18 Beta 3

Меньше суток назад Apple выпустила третью бета-версию iOS 18, а энтузиасты уже исследовали новую сборку и нашли в ней ряд изменений и дополнений. Подробности собрал MacRumors.
Вот всё, что пока удалось заметить в iOS 18 Beta 3:
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- Темный режим. Появилось много темных иконок для сторонних приложений. Похоже, что Apple сама добавляет в них новые вариации значков для темного режима без участия разработчиков.
- Приложение «Фото». Появилась кнопка «Выбрать» для выбора нескольких фотографий; ранее приходилось делать свайп вниз, чтобы увидеть её. Кнопка поиска теперь обозначена лупой на синем фоне.
Фото: MacRumors
- Эмоции. Теперь в iMessage все эмодзи, стикеры и Memoji объединились в один общий раздел, перемещаться по которому можно с помощью навигационных значков внизу. Придет ли это нововведение в сторонние мессенджеры — неизвестно. А еще эмодзи стали крупнее.
- Обои. Динамические обои iOS 18 теперь меняют цвет оформления в зависимости от времени суток.
- Фонарик. Его интерфейс обновился и стал более понятным.
Если в бета-сборках найдется что-то еще, мы обязательно об этом напишем.