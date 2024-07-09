Что нового в iOS 18 Beta 3

Олег

Фото: MacRumors


Меньше суток назад Apple выпустила третью бета-версию iOS 18, а энтузиасты уже исследовали новую сборку и нашли в ней ряд изменений и дополнений. Подробности собрал MacRumors.

Вот всё, что пока удалось заметить в iOS 18 Beta 3:

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  • Темный режим. Появилось много темных иконок для сторонних приложений. Похоже, что Apple сама добавляет в них новые вариации значков для темного режима без участия разработчиков.
  • Приложение «Фото». Появилась кнопка «Выбрать» для выбора нескольких фотографий; ранее приходилось делать свайп вниз, чтобы увидеть её. Кнопка поиска теперь обозначена лупой на синем фоне.
iOS 18
Фото: MacRumors 
  • Эмоции. Теперь в iMessage все эмодзи, стикеры и Memoji объединились в один общий раздел, перемещаться по которому можно с помощью навигационных значков внизу. Придет ли это нововведение в сторонние мессенджеры — неизвестно. А еще эмодзи стали крупнее.
  • Обои. Динамические обои iOS 18 теперь меняют цвет оформления в зависимости от времени суток.
  • Фонарик. Его интерфейс обновился и стал более понятным.

Если в бета-сборках найдется что-то еще, мы обязательно об этом напишем. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

Mers
+5219
Mers
У меня у одного эмодзи стали огромными и избранные не полностью все вылазят в экран?
Сегодня в 11:19
#
0
su_chef
Эмодзи тоже большие
Не работает настройка цвета иконок, хотя пункт есть, при нажимании ничего не происходит. На 2ой бете все работало
час назад в 13:54
#
Mers
+5219
Mers su_chef
У меня с иконками полный порядок. Меняется их цвет со светлых на темные и в разные цвета. Попробуй сделать хардресет.
час назад в 14:03
#
0
su_chef Mers
Как?
34 минуты назад
#
Mers
+5219
Mers su_chef
Громкость + потом — потом удерживай кнопку блокировки до появления яблока.
11 минут назад
#