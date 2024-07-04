«Погода» в iOS 18 получила две полезные функции

Фархад
iOS 18

В будущих обновлениях iOS 18 и iPadOS 18 появятся две новые функции в нативном приложении «Погода». Причём обе — максимально полезные.

Первое нововведение связано с фактической температурой на улице. С релизом iOS 18 главный интерфейс «Погоды» будет показывать не только температуру в тени, но и то, как она ощущается. Например, температура в тени может быть 32 градуса по Цельсию, а по факту она ощущается как все 40 градусов.

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Вторая новая функция — погода для дома и работы, которая привязана к местоположению. Такая фича будет очень полезной для тех, кто работает очень далеко от дома. Иногда бывает так, что в одном районе идёт ливень, а в другом светит солнце. С iOS 18 вы сможете заранее посмотреть какая погода в районе вашей работы.

Приятно, когда Apple прокачивает мелкие нативные приложения. Теперь остаётся дождаться сентябрьского релиза iOS 18.
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Источник:
9to5Mac
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Комментарии

+191
kkc_sabotage
Перенесли строку снизу вверх и на айгайдс уже все кипятком потекли.
Сегодня в 11:07
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Dmitriy
+1022
Dmitriy
Я уж думал, что теперь погодой можно будет из приложухи управлять...
Сегодня в 11:30
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+168
MusicXpess Dmitriy
Это будет в iOS 18.3 и то только на 16 Pro/Max🤣
час назад в 13:10
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