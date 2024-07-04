«Погода» в iOS 18 получила две полезные функции

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В будущих обновлениях iOS 18 и iPadOS 18 появятся две новые функции в нативном приложении «Погода». Причём обе — максимально полезные.Первое нововведение связано с фактической температурой на улице. С релизом iOS 18 главный интерфейс «Погоды» будет показывать не только температуру в тени, но и то, как она ощущается. Например, температура в тени может быть 32 градуса по Цельсию, а по факту она ощущается как все 40 градусов.Вторая новая функция — погода для дома и работы, которая привязана к местоположению. Такая фича будет очень полезной для тех, кто работает очень далеко от дома. Иногда бывает так, что в одном районе идёт ливень, а в другом светит солнце. С iOS 18 вы сможете заранее посмотреть какая погода в районе вашей работы.Приятно, когда Apple прокачивает мелкие нативные приложения. Теперь остаётся дождаться сентябрьского релиза iOS 18.