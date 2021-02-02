Apple вчера выпустила первые бета-версии iOS и iPadOS 14.5 для разработчиков. В этой заметке собраны все обнаруженные нововведения.
Разблокировка iPhone с помощью Apple Watch
Apple упростила разблокировку iPhone, если вы носите медицинскую маску, для этого необходимо использовать связку из iOS 14.5 и watchOS 7.4. В настройках Face ID на iPhone появилась новая функция «Разблокировать с помощью Apple Watch». Таким образом смарт-часы можно будет использовать в качестве вторичного метода аутентификации.
После выхода публичной версии iOS 14.5 пользователям не понадобится снимать маску или вводить код доступа, чтобы разблокировать iPhone. Тем не менее этим методом нельзя будет воспользоваться для оплаты покупок в App Store или с помощью Apple Pay, для это по-прежнему потребуется сканирование лица с помощью датчика Face ID или введение пароля.
Поддержка Dual-SIM 5G
Хорошая новость для тех, кто пользуется услугами двух операторов связи. С обновлением iOS 14.5 смартфоны из серии iPhone 12 получают глобальную поддержку сетей пятого поколения в режиме Dual-SIM.
Эта функция позволяет использовать одновременно подключение к двум разным провайдерам. Такая возможность полезна для путешествий или разделения номеров на рабочий и личный. До выхода iOS 14.5 режим Dual-SIM был ограничен только поддержкой LTE во всех странах, кроме Китая.
Расширенная поддержка контроллеров
С выходом iOS и iPadOS 14.5 пользователи смогут использовать геймпады от PlayStation 5 и Xbox Series X вместе с iPhone и iPad. Также вероятно, что аналогичную поддержку получат приставки Apple TV вместе с грядущим обновлением tvOS.
Отслеживание приложениями
После выхода iOS 14.5 разработчики должны будут в обязательном порядке запрашивать у пользователей разрешение на доступ к случайному рекламному идентификатору, который используется для отслеживания активности в приложениях и на веб-сайтах.
Вы могли уже встречать такие окна с запросом в некоторых приложениях. В окне с запросом присутствуют два варианта: позволить и попросить приложение не отслеживать.
Подкасты
В приложение «Подкасты» были внесены незначительные изменения в дизайн. В разделе «Шоу» теперь более заметны описания эпизодов и кнопка «Возобновить». Вкладка «Поиск» теперь позволяет просматривать различные категории.
Напоминания
Теперь появилась возможность сортировать списки в напоминаниях по сроку выполнения, дате создания, приоритету или заголовку. Помимо этого, появилась функция, позволяющая распечатать списки.
Настройки аварийных сигналов
Если вы перейдете в «Настройки» > «Уведомления» и прокрутите вниз до раздела «Экстренные оповещения», то сможете обнаружить новый переключатель «Всегда доставлять». Он позволяет отключать звук доставки оповещений о землетрясениях, цунами и других подобных чрезвычайных ситуациях.
Горизонтальный экран загрузки
На iPad экран загрузки с логотипом Apple теперь отображается в горизонтальной ориентации, когда планшет находится в таком положении.
Поиск по эмодзи
Теперь вы сможете искать определенный смайлик в iPadOS 14.5. Ранее эта функция была доступна только на iPhone с iOS 14.
Небольшие изменения
- Также в обновлении iOS 14.5 было добавлено несколько менее заметных функций, которые перечислены ниже.
- Интерфейсы ввода Siri и отправки iMessage с помощью голосового ассистента получили некоторые незначительные изменения в дизайне.
- Были внесены незначительные изменения дизайна для запроса Siri найти человека с помощью приложения «Локатор».
- В приложении «Локатор» появились новые звуки для поиска наушников Beats.
- Появились новые цвета иконок Beats.
- Упрощена настройка iPad для работы с оператором сотовой связи.
- В приложении Apple Watch появилось новое уведомление «На часах установлены все последние исправления ошибок и улучшения безопасности».
- В настройках iPhone также появилось сообщение «Установлены все последние исправления ошибок и улучшения безопасности», которое возникает при наличии актуальной версии прошивки на устройстве.
- Есть также несколько изменений в базовом коде, намекающие на некоторые новые функции, но в конечном итоге они могут быть не реализованы в публичной версии апдейта.
- Siri может сообщить о дорожных событиях, когда вы находитесь в автомобиле.
- Упоминание новых автомобильных команд для Siri, которые могут быть реализованы в будущем.
- Упоминание сопряжения чипа U1 с автомобилем. Это может быть связано с планами некоторых автопроизводителей по внедрению поддержки электронных ключей iOS. Ранее BMW анонсировала аналогичную функцию.
- Появилось упоминание о функциях финансовой грамотности, которые помогут проанализировать ваши расходы и дадут рекомендации по оптимизации расходов.
- Могут появиться новые интеграции с Shazam.
- Siri сможет изменять информацию о контактах в будущем.
- Имеется упоминание новых обоев.
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