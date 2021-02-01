Сегодня Apple выпустила первые бета-версии iOS и iPadOS 14.5 для разработчиков. Обновления можно загрузить по воздуху при наличии соответствующего профиля.
Начиная с этих версий Apple будет требовать от разработчиков запрашивать разрешения пользователей на отслеживание их активности в приложениях и на сайтах. В программном обеспечении с доступом к случайному рекламному идентификатору (IDFA) появится при первом запуске окно, в нём будет предложено разрешить отслеживание или «попросить» не делать этого. Эта функция уже реализована в актуальной версии мобильных операционных систем Apple, а с выходом iOS и iPadOS 14.5 она становится обязательной.
В дальнейшем пользователи смогут изменить своё решение в разделе конфиденциальности системных настроек. Несоблюдения нового правила со стороны разработчиков может привести к удалению приложения из App Store.
С полным списком нововведений и других изменений вы сможете ознакомиться в отдельной заметке.
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Начиная с этих версий Apple будет требовать от разработчиков запрашивать разрешения пользователей на отслеживание их активности в приложениях и на сайтах. В программном обеспечении с доступом к случайному рекламному идентификатору (IDFA) появится при первом запуске окно, в нём будет предложено разрешить отслеживание или «попросить» не делать этого. Эта функция уже реализована в актуальной версии мобильных операционных систем Apple, а с выходом iOS и iPadOS 14.5 она становится обязательной.
В дальнейшем пользователи смогут изменить своё решение в разделе конфиденциальности системных настроек. Несоблюдения нового правила со стороны разработчиков может привести к удалению приложения из App Store.
С полным списком нововведений и других изменений вы сможете ознакомиться в отдельной заметке.
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Все чуда жду, не знаю какого😁