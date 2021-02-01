В 2017 году компания Apple радикально изменила дизайн своих смартфонов — именно тогда вышла модель iPhone X с экраном, у которого была относительно тонкая рамка, а в верхней части был вырез, получивший в простонародье называние «чёлка». Этого дизайна Apple придерживается до сих пор — все последующие флагманы обладали такой «чёлкой», хотя рамка постепенно становится более тонкой.
По данным инсайдеров, Apple рассматривает возможность отказа от «чёлки» в iPhone и даже создала несколько прототипов, но все они якобы не устраивают менеджеров компании. Apple не спешит с выпуском бесчёлочной модели в том числе из-за того, что рамка вокруг экрана получается излишне толстой, а смартфоны с таким дизайном уже давно не в тренде и выглядят устаревшими. Инсайдеры предполагают, что в конечном итоге Apple всё же откажется от чёлки, но это случится ещё не скоро — не раньше 2022 года.
По слухам, в этом году Apple снова выпустит четыре модификации флагмана, но модели получат незначительные отличия от прошлогодних устройств, поэтому новая линейка будет называться iPhone 12s. Ещё одно интересное предположение инсайдеров связано с неймингом: якобы из-за суеверных соображений Apple может пропустить модель с названием iPhone 13, и в 2022 году выпустит iPhone 14. Впрочем, компания ранее не была замечена в суеверии, ведь она выпустила iOS 13.
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Почему самсунги и всякие хуRвеи делают смарты без чёлок и с тоненькими рамками, и уже очень продолжительное время, а Apple, величавая компания в сфере технологий не может?! Странно🤔
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