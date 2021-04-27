Ведущий инженер систем разделения пыли в Dyson



Джонатан присоединился к команде Dyson в 2014 году в качестве стажера, а в 2017 году вернулся на полный рабочий день после того, как окончил Университет Лафборо в Великобритании, получив степень магистра в области машиностроения. В свободное время Джонатан МакГоуи проявляет интерес к союзу регби, который поддерживает провинцию Ольстер и его родную Ирландию. Он также любит путешествовать, наслаждаться красивыми пейзажами и культурой разных стран. Мы задали ему несколько вопросов, которые проливают свет на процесс пылеобразования, а также поинтересовались некоторыми подробностями по поводу компании Dyson.







Мы пообщались с ведущим инженером систем разделения пыли в Dyson Джонатаном МакГоуи. Он специализируется на системах разделения пыли, благодаря которым устройства сохранили свой компактный размер и высокую мощность всасывания. Джонатан сыграл ключевую роль в развитии устройств: от этапа концепта до этапа создания полноценного, функционального продукта. Вместе с Джеймсом Дайсоном они провели множество проверок и тестирований.Бытовая пыль – это сложная матрица компонентов, где можно обнаружить пылевых клещей и их экскременты, бактерии, плесень, перхоть домашних животных, мелких насекомых и т.д. Все эти компоненты не только нелицеприятны, они к тому же являются сильными аллергенами.Размер пылевых клещей, спор плесени и других аллергенов составляет от 0,5 до 5 микрон. Чтобы вы понимали масштабы, скажу, что диаметр человеческого волоса составляет около 50 микрон. При этом объекты, которые меньше 20 микрон, мы видеть уже не можем. Скрытые от наших глаз все компоненты бытовой пыли располагаются на различных поверхностях в наших домах и поднимаются в воздух, как только мы проходим мимо. Вот почему когда человек даже просто поднимается с дивана, он уже может заставить частички пыли парить в воздухе, вызвав тем самым аллергическую реакцию у себя или окружающих.Шерсть домашних животных все мы прекрасно видим. Но, помимо этого, существует множество микроскопических существ, которых домашние животные переносят на себе и они остаются незаметны для человеческого глаза. Перхоть домашних животных состоит из микроскопических частиц кожи, ее наши питомцы сбрасывают вместе с мехом или перьями. Перхоть может загрязнять поверхности или переноситься по дому с домашней пылью. Попав в воздух, частички кожи животного и живущие на ней пылевые клещи могут попасть в легкие человека и вызвать аллергическую реакцию. Высушенная слюна, моча или фекалии, содержащие аллергены, также отслаиваются от шерсти животного и переносятся по воздуху – и этим мы дышим.Пыль накапливается в мягкой мебели, коврах, матрасах, подушках. Она является источником пищи для пылевых клещей. Мы бы порекомендовали пылесосить часто, но главное при этом – использовать подходящие инструменты, например, такие, как беспроводной пылесос Dyson V11 Absolute. Он быстро и эффективно удалит перхоть с частичками пыли. Не забывайте пылесосить неочевидные места в своем доме, например, матрас. Его необходимо обрабатывать не реже одного раза в неделю. Рекомендуем также стирать постельное белье при высокой температуре (от 60 градусов), чтобы избавиться от пылевого клеща, чешуек кожи и прочих аллергенов.Все наши исследования доказывают, что лучший способ борьбы с бактериями, пыльцой, пылевыми клещами – это полностью вычистить их из дома. Dyson разрабатывает пылесосы, которые не только собирают пыль, но и надежно удерживают ее внутри. Dyson V11 Absolute имеет шестиступенчатую систему фильтрации, которая улавливает пыль и удерживает 99,97% микроскопических частиц размером до 0,3 микрон. Плюс эта модель обеспечивает более мощное всасывание по сравнению с большинством проводных пылесосов.Обычно в Dyson мы начинаем с проблемы: будь то дополнительная очистка воздуха, вакуумные возможности наших пылесосов или запрос пользователя на использование искусственного интеллекта в наших устройствах.В инновационном кампусе компании в Великобритании (Малмсбери, Уилтшир) мы собираем самых одаренных инженеров и исследователей. Сначала они изучают поставленные проблемы и думают о том, как можно улучшить качество уборки. После того как процесс разработки запущен, мы начинаем совершенствовать наши новые технологии и проверять их в различных условиях. Наши пылесосы проходят тщательные внутренние и внешние испытания, мы тестируем их как минимум пять лет, чтобы убедиться, что устройства действительно надежны. Например, Dyson V11™ Absolute мы испытывали следующим образом: прошли более 1000 км поверхностей с разными степенями загрязнения, чтобы протестировать всасывание, вытряхивали более 3000 раз содержимое пылесборника, 15 тысяч раз ударяли пылесос о стену, 6 тысяч раз заряжали и разряжали батарею и т.д.В Dyson форма следует за функцией. Это означает, что дизайн продукта полностью определяется технологиями – тем, какой внешний вид требуется, чтобы устройство работало максимально эффективно. Например, Dyson V11 Absolute обладает линейной формой, которая позволяет воздушному потоку проходить через него наиболее эффективно и с уменьшенной турбулентностью.Джеймс участвует во всех наших разработках – от концепции до выпуска на рынок конечного продукта. Вместе с другими инженерами он ставит перед нами задачу постоянно расширять границы, находя наилучший способ решения проблем клиентов.Пока мы храним это в секрете! Я могу лишь сказать, что наши новейшие технологии снова изменят ваш способ уборки.