«Можно с уверенностью сказать, что совсем немногие из нас задумываются о составе домашней пыли, — отмечает Деннис Мэтьюс, научный сотрудник Dyson в области микробиологии. — У нас есть лишь сравнительно ограниченное общее понимание её невидимых компонентов».

«Эти невидимые частицы могут повлиять на наше самочувствие, — поясняет Деннис. — Вот почему жизненно важно, чтобы люди понимали, что представляет собой домашняя пыль — даже невидимая — и как лучше её удалять. Если возрастёт осведомлённость о составе и распространении пыли, возможно, люди будут лучше понимать, чему уделять больше времени и внимания при уборке, чтобы позаботиться о своём здоровье».

«Среди экспертов ведутся дискуссии о роли пыли в передаче болезней. Хотя первичные исследования указывают на связь между пылью и вирусами, требуется больше научных изысканий, чтобы как следует разобраться в этой проблеме, — отмечает Деннис. — В то же время это глобальное исследование показывает, что надо активнее распространять информацию о том, как в наших домах образуется пыль. В период пандемии, которая заставляет нас проводить дома больше времени, важно, чтобы все понимали: в пыли по всему дому можно найти микроскопические частицы, способные воздействовать на наше самочувствие. Ежедневная уборка должна войти в привычку у большего числа людей».







Сейчас гигиена важна как никогда, и Dyson объявила результаты своего первого ежегодного глобального исследования пыли. В его рамках компания изучила поведение и привычки, связанные с уборкой, проведя глубокий анализ домашней пыли и влияния, которое она может оказывать на наше здоровье и самочувствие.В исследовании приняли участие 10 754 респондента из 10 стран, расположенных по всей планете. Оно показало, что пугающе мало людей знают, из чего состоит домашняя пыль, хотя она вызывает у них беспокойство и становится стимулом к уборке.59% людей по всему миру стали чаще убираться после распространения COVID-19, и каждый четвёртый респондент «крайне обеспокоен» пылью в доме. Однако многие опрошенные по-прежнему не уверены в существовании потенциальной связи между домашней пылью и вирусами, а также другими микроорганизмами.Домашняя пыль — это сложная совокупность частиц, в которую входят омертвевшие клетки кожи, волосы, пылевые клещи и их фекалии, бактерии, вирусы, плесень, мелкие насекомые и другие компоненты. Многие из них видны только под микроскопом, поэтому неудивительно, что большинство людей не очень много знают о пыли в своих домах.И в самом деле, по данным глобального исследования пыли Dyson, каждый пятый респондент не ожидал, что вирусы могут содержаться в домашней пыли. При этом менее 5% знали, что одни из её компонентов — пылевые клещи и их фекалии. Между тем фекалии пылевых клещей считаются важнейшими возбудителями аллергических заболеваний во всём мире.Участники опроса склонны соглашаться с тем, что меньшее количество пыли в доме формирует более здоровую среду (77%). При этом треть респондентов утверждают, что они убирают пыль в первую очередь для того, чтобы люди в доме «оставались здоровыми». И всё же влияние пыли на здоровье в значительной степени остаётся неизученным.