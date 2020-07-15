Музыкальный сервис Spotify наконец-то запустился в России. Приложения доступны в App Store и Google Play для скачивания, а мы рассказали как перенести свою музыкальную библиотеку с других платформ и сравнили цены с конкурентами. А теперь хотелось бы разобраться чем же он так хорош, почему стоит на него перейти и на что там обратить внимание в первую очередь.
Рекомендации
Это то за что любят Spotify его фанаты. Рекомендации есть и у других сервисов, но работают они, к сожалению не так, как хотелось бы. К слову, в начале этого года я захотел попробовать что-то в качестве альтернативы, но в итоге вернулся обратно. Через мои уши прошли: Deezer, Apple Music, Google Play Музыка, YouTube Music и «Яндекс.Музыка». Самым достойным образом с точки зрения рекомендаций показали себя «Яндекс» и Deezer. Остальные же постоянно подсовывали всякую чушь из топов.
Итак, одна из самых популярных функций Spotify — это плейлист «Открытия недели», который обновляется один раз в неделю по понедельникам и попадают туда композиции на основе музыкальных предпочтений. Пользуюсь шведским музыкальным сервисом на протяжении нескольких лет и каждый раз добавляю из этой еженедельной подборки что-то к себе в избранное.
Каким же образом Spotify удаётся так точно подбирать музыку под наши предпочтения. Всё дело в том, что сервис использует для формирования этого плейлиста три уровня рекомендаций:
- Коллаборативная фильтрация — анализирует вашу модель поведения и сравнивает её с другими пользователями. Оценка прослушанных композиций складывается из нескольких действий, куда входит сохранения трека в избранное, посещение страницы артиста, следующая прослушанная композиция и прочее.
- Языковая обработка — используется для анализа текста песен.
- Аудиомодели — анализирует прослушанные файлы с помощью нейронной сети. Этот инструмент специализируется на таких характеристиках, как размер трека, гармония, форма, темп и громкость. Благодаря этому, Spotify подбирает похожие композиции по звучанию.
Радар новинок
Еще один индивидуальный плейлист, который обновляется по пятницам. «Радар новинок» работает немного проще, чем «Открытия недели», поскольку тут будут собираться все самые новые релизы от ваших любимых исполнителей. Это очень удобная возможность, поскольку с её помощью не нужно следить за расписанием выхода новых композиций от любимых артистов. Вы просто узнаете о них в пятницу.
Дуомикс
Это специальные плейлист для владельцев подписки «Дуо», которая предлагается на выгодных условиях для двух человек — 219 рублей за месяц использования. В этом плейлисте собираются 50 треков на основе ваших с партнером предпочтений. Кстати вариант «Дуо» — отличный способ сэкономить на подписке для семейных пар.
Ситуативные плейлисты
В Spotify имеется несколько видов ситуативных плейлистов, которые подбираются в зависимости от сезона или события. К примеру сейчас актуален Your Summer Rewind, там собираются треки, которые вы чаще всего слушали прошлым летом.
Помимо этого, сервис в конце года собирает плейлист, состоящий из композиций, которые вы чаще всего слушали в уходящем году. Таким образом подводятся итоги вашего личного топа.
Жанровые плейлисты
Шведский аудиосервис может похвастаться широчайшим выбором жанровых и кураторских плейлистов, которые собираются кураторами и артистами и регулярно обновляются. К примеру, одни из моих любимых Electronic Rising, Techno Bunker, Deathcore и Brain Food. Плейлист по собственному вкусу вы сможете подобрать с помощью встроенной функции поиска.
Радио
В Spotify имеется функция «Радио», с помощью которой вы сможете воспроизводить одну из готовых станций, либо создать собственную. Станции создаются на основе предпочтений. Другими словами вы можете запустить станцию по исполнителю, треку или альбому и рекомендательная система будет подбирать похожие композиции.
Перед нажатием на кнопку Play
Для владельцев безлимитных тарифов на интернет перед тем, как начать воспроизведение, рекомендую зайти в настройки и в разделе качества музыки выбрать опцию «очень высокое». Также отмечу, что для получения максимально релевантных рекомендаций Spotify стоит послушать на протяжении минимум одного месяца. В течение этого периода не забывайте ставить лайки (кнопка с сердечком) понравившимся композициям, альбомам и артистам — это поможет алгоритмам подбирать для вас максимально интересные рекомендации.
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