До конца 2020 года остаётся несколько дней, а мы продолжаем подводить итоги. Настало время отметить самых интересных авторов из нашего раздела блогов.
Jeronimo’s Tech
Автор из Крыма регулярно ведёт свой блог и много рассказывает о технике Apple, а также уделяет внимание конфиденциальности мессенджеров и покупкам гаджетов на вторичном рынке. Фишка блога: еженедельные подборки новостей с фирменным стилем.
Что почитать:
- Нужна ли сегодня зеркалка обычному человеку?
- Замена аккумулятора на MacBook Air/Pro (без Retina) от А до Я
- Музыка по подписке. Платить или не платить?
APPDATE
Один из самых старых блогов на iGuides, который сейчас ведут два автора. Это канал о технологиях, играх и новинках мира мультимедиа. Среди тем APPDATE много полезных инструкций для iPhone, iPad и Mac. Фишка блога: авторы, помимо Apple, уделяют внимание Android, Telegram, Windows и различным развлекательным сервисам.
Что почитать:
- Серия ностальгических постов о самых интересных моделях Siemens, Nokia, Motorola и Sony Ericsson
- Что посмотреть на выходных? Нашли 5 сериалов 2020 года с высоким рейтингом
- Проверяем состояние аккумулятора iPhone
Review by Zloi
Автор знакомит читателей с миром китайских гаджетов, поэтому перед покупкой какой-либо новинки на AliExpress обязательно загляните к нему в блог, возможно, там вы найдёте обзор на свой будущий девайс. Фишка блога: очень подробные и детально проработанные обзоры.
Что почитать:
- Часы Xiaomi Mi home (Mijia) с экраном E-ink, термометром, гигрометром и Bluetooth
- Обзор Xiaomi Mi TV Stick: продвинутый smart TV для вашего телевизора
- Зарядное устройство Baseus 2 в 1: быстрая GaN-зарядка на 45 Вт + Power Bank на 10 000 мА·ч
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Кстати, в добавко к к темной теме... АЙГАЙДС, смените уже эмодзи на современные!!!
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