Блоги

До конца 2020 года остаётся несколько дней, а мы продолжаем подводить итоги. Настало время отметить самых интересных авторов из нашего раздела блогов.

Jeronimo’s Tech

Jeronimo’s Tech

Автор из Крыма регулярно ведёт свой блог и много рассказывает о технике Apple, а также уделяет внимание конфиденциальности мессенджеров и покупкам гаджетов на вторичном рынке. Фишка блога: еженедельные подборки новостей с фирменным стилем.

Что почитать:

APPDATE

APPDATE

Один из самых старых блогов на iGuides, который сейчас ведут два автора. Это канал о технологиях, играх и новинках мира мультимедиа. Среди тем APPDATE много полезных инструкций для iPhone, iPad и Mac. Фишка блога: авторы, помимо Apple, уделяют внимание Android, Telegram, Windows и различным развлекательным сервисам.

Что почитать:

Review by Zloi

Review by Zloi

Автор знакомит читателей с миром китайских гаджетов, поэтому перед покупкой какой-либо новинки на AliExpress обязательно загляните к нему в блог, возможно, там вы найдёте обзор на свой будущий девайс. Фишка блога: очень подробные и детально проработанные обзоры.

Что почитать:
Мы напоминаем, что вы можете завести свой личный блог. В качестве основной тематики приветствуются не только технологии и гаджеты. Собираете крутые тематические подборки фильмов и сериалов? Нашли интересного бота для Telegram? Наткнулись на полезный сервис или приложение? Welcome в блоги! Перед написанием своего первого поста не забудьте ознакомиться с правилами и руководством по оформлению.


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