Встречайте! Вас приветствует новый iGuides

Всем привет! На связи главный редактор iGuides — Георгий Лямин. Сегодня я рад представить совершенно новый дизайн нашего сайта. Сделать это я хочу в формате небольшого обзора, поскольку я провел достаточно времени, тестируя обновленную версию, и теперь готов поделиться своими впечатлениями.
Главная страница
На главной странице нашего сайта в порядке выхода по традиции будут появляться самые актуальные новости из мира гаджетов, игр и технологий. В небольшом блоке слева будут ссылки на большие материалы — обзоры или статьи.
В верхней части сайта мы расположили кнопки навигации для быстрого перехода. Слева направо:
- «Свежее» — самые актуальные новости.
- Во вкладке «Темы» мы собрали самые популярные рубрики: «Обзоры», «Гайды», «Игры» и «Надо брать».
- «Блоги» — специальный раздел нашего сайта, в котором читатели могут обзавестись своим личным блогом. Самые интересные материалы часто попадают на главную страницу и получают анонсы в наших соцсетях.
- «Вопросы» — раздел для поиска ответов на различные вопросы, которые так или иначе относятся к тематике нашего сайта.
В правом верхнем углу находятся переключатель темной и светлой темы. Мы всего его очень ждали и наконец-то дождались. Сюрприз! Он может работать автоматически в зависимости от темы, используемой на вашем устройстве.
Сразу после этих элементов кнопка поиска по сайту, список уведомлений и меню профиля. Зайти к нам на сайт можно путём классической авторизации с логином и паролем, а также с помощью учетных записей VK, Facebook, Twitter и Google.
Блоги
Для вашего удобства мы сделали наиболее удобную навигацию по разделу. Все новые материалы в хронологическом порядке размещены по центру. Меню слева позволяет переходить в «Подписки», «Популярные блоги», а также в ваши, если вы уже успели их завести.
В панели справа отображается список самых популярных постов.
Мобильная версияПоскольку у нас довольно много читателей используют смартфоны, мы постарались сделать мобильную версию максимально удобной и плавной. Естественно, эта версия не обошлась без переключателя темной темы, который также, как и в десктопном варианте работает по умолчанию автоматически. Другими словами, он подстраивает режим чтения под тему на вашем гаджете.
На главной странице сверху будет отображаться небольшой блок с самыми интересными материалами, а прямо под ним хронологическая лента новостей. Только всё самое актуальное — никакого рандома!
Наконец-то мы в мобильной версии добавили возможность оценивать материалы. Теперь, чтобы поставить лайк или дизлайк необязательно запрашивать десктопный сайт или переходить в приложение.
Помимо этого, мы сделали более удобной форму комментариев и ответов на них. Из любого раздела для быстрого перехода на главную используйте кнопку с логотипом iGuides.
В правом верхнем углу расположена кнопка сэндвич-меню. Оттуда осуществляется быстрый доступ по разделам нашего сайта.
Наша редакция:
- Георгий Лямин — главный редактор
- Александр Кузнецов — шеф-редактор, новости, телеком, технологии, гаджеты и инструкции
- Денис Марков — редактор, обзоры гаджетов, статьи о самых актуальных технологиях
- Олег Воронин — редактор, новости из мира Apple и Tesla, гайды и полезные советы
- Артем Фунтиков — редактор, новости, игры, кино и сериалы
- Николай Сеткин — редактор, обзоры гаджетов, новости российских технологий, скидки и подборки интересных товаров с AliExpress
Вместо выводаВместе с нашим сайтом меняемся и мы. Возможно, вы уже обратили внимание, что с февраля месяца стало появляться больше интересных и полезных материалов. Мы стали больше писать об играх и диджитал-развлечениях, будь то кино, сериалы, виртуальные миры или метавселенные. Впрочем, мы по-прежнему будем держать вас в курсе самых актуальных новостей из мира гаджетов и технологий.
Предлагаю обсудить нововведения в комментариях, а если вы наткнетесь на баг в работе нашего сайта с новым дизайном — напишите на почту мне glyamin@iguides.ru или Дэну Селезневу sd@iguides.ru. Всем добра и хорошего дня!