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iGuides

Встречайте! Вас приветствует новый iGuides

Георгий
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iGuides

Всем привет! На связи главный редактор iGuides — Георгий Лямин. Сегодня я рад представить совершенно новый дизайн нашего сайта. Сделать это я хочу в формате небольшого обзора, поскольку я провел достаточно времени, тестируя обновленную версию, и теперь готов поделиться своими впечатлениями.

Главная страница

iGuides

На главной странице нашего сайта в порядке выхода по традиции будут появляться самые актуальные новости из мира гаджетов, игр и технологий. В небольшом блоке слева будут ссылки на большие материалы — обзоры или статьи.

В верхней части сайта мы расположили кнопки навигации для быстрого перехода. Слева направо:
  • «Свежее» — самые актуальные новости.
  • Во вкладке «Темы» мы собрали самые популярные рубрики: «Обзоры», «Гайды», «Игры» и «Надо брать».
  • «Блоги» — специальный раздел нашего сайта, в котором читатели могут обзавестись своим личным блогом. Самые интересные материалы часто попадают на главную страницу и получают анонсы в наших соцсетях.
  • «Вопросы» — раздел для поиска ответов на различные вопросы, которые так или иначе относятся к тематике нашего сайта.
iGuides

В правом верхнем углу находятся переключатель темной и светлой темы. Мы всего его очень ждали и наконец-то дождались. Сюрприз! Он может работать автоматически в зависимости от темы, используемой на вашем устройстве.

iGuides

Сразу после этих элементов кнопка поиска по сайту, список уведомлений и меню профиля. Зайти к нам на сайт можно путём классической авторизации с логином и паролем, а также с помощью учетных записей VK, Facebook, Twitter и Google.

Блоги

iGuides

Для вашего удобства мы сделали наиболее удобную навигацию по разделу. Все новые материалы в хронологическом порядке размещены по центру. Меню слева позволяет переходить в «Подписки», «Популярные блоги», а также в ваши, если вы уже успели их завести.

В панели справа отображается список самых популярных постов.

Мобильная версия

Поскольку у нас довольно много читателей используют смартфоны, мы постарались сделать мобильную версию максимально удобной и плавной. Естественно, эта версия не обошлась без переключателя темной темы, который также, как и в десктопном варианте работает по умолчанию автоматически. Другими словами, он подстраивает режим чтения под тему на вашем гаджете.

iGuides

На главной странице сверху будет отображаться небольшой блок с самыми интересными материалами, а прямо под ним хронологическая лента новостей. Только всё самое актуальное — никакого рандома!

Наконец-то мы в мобильной версии добавили возможность оценивать материалы. Теперь, чтобы поставить лайк или дизлайк необязательно запрашивать десктопный сайт или переходить в приложение.

iGuides

Помимо этого, мы сделали более удобной форму комментариев и ответов на них. Из любого раздела для быстрого перехода на главную используйте кнопку с логотипом iGuides.

В правом верхнем углу расположена кнопка сэндвич-меню. Оттуда осуществляется быстрый доступ по разделам нашего сайта.

Наша редакция:
  • Георгий Лямин — главный редактор
  • Александр Кузнецов — шеф-редактор, новости, телеком, технологии, гаджеты и инструкции
  • Денис Марков — редактор, обзоры гаджетов, статьи о самых актуальных технологиях
  • Олег Воронин — редактор, новости из мира Apple и Tesla, гайды и полезные советы
  • Артем Фунтиков — редактор, новости, игры, кино и сериалы
  • Николай Сеткин — редактор, обзоры гаджетов, новости российских технологий, скидки и подборки интересных товаров с AliExpress

Вместо вывода

Вместе с нашим сайтом меняемся и мы. Возможно, вы уже обратили внимание, что с февраля месяца стало появляться больше интересных и полезных материалов. Мы стали больше писать об играх и диджитал-развлечениях, будь то кино, сериалы, виртуальные миры или метавселенные. Впрочем, мы по-прежнему будем держать вас в курсе самых актуальных новостей из мира гаджетов и технологий.

Предлагаю обсудить нововведения в комментариях, а если вы наткнетесь на баг в работе нашего сайта с новым дизайном — напишите на почту мне glyamin@iguides.ru или Дэну Селезневу sd@iguides.ru. Всем добра и хорошего дня!


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Комментарии

1 2 3
Влад Соло
+537
Влад Соло
С редизайном вас и нас всех!
Правда авторизация криво работает.
Хочу оставить коммент, просить залогиниться, так раз 5 и потом получается оставить комментарий.
А к дизайну привыкнем)
9 марта 2022 в 12:02
#
+374
iGra
Ну даже не знаю.... Сначала непривычно конечно, нужно время... Но раньше было лучше)
9 марта 2022 в 08:25
#
+1
Grealex
Николай Сеткин — редактор, обзоры гаджетов, новости российских технологий, скидки и подборки интересных товаров с AliExpress — ни разу кроме рекламы ничего не писал.
9 марта 2022 в 00:22
#
+1
Grealex
Хоть и рейтинг обнулился, но надо отдать должное. Переход от статьи к комментам или блогам работает моментально. До этого нужно было ждать 1-2 секунды. Иногда дольше.
9 марта 2022 в 00:21
#
+1
NewTchnology
У меня одного ничего нет статьях?
8 марта 2022 в 23:38
#
+12
Alks Green
Всё отлично работает, значительно приятней и комфортней. Спасибо
8 марта 2022 в 21:11
#
Pavel Nikiforov
+381
Pavel Nikiforov
Приложение вылетает при попытке написать большой коммент! Длится это на протяжении кучи версий уже.
8 марта 2022 в 20:09
#
–1
arsenblch
Позорное приложение
8 марта 2022 в 17:57
#
+12
Eredy
Лучше бы в добавок с приложением поработали
8 марта 2022 в 14:10
#
Вася Вотафаков
+32
Вася Вотафаков
Офигенная версия. Ещё пару таких тупых обнов и удалю 😂
8 марта 2022 в 13:21
#
S.T.A.L.K.E.R.
+82
S.T.A.L.K.E.R. Вася Вотафаков
Ооо, у Вас тоже очки пропали 😁😁😁⁉️
8 марта 2022 в 21:06
#
Вася Вотафаков
+32
Вася Вотафаков S.T.A.L.K.E.R.
Ага. Может перенесут. Хотя думаю не будут заморачиваться
8 марта 2022 в 21:08
#
Seagull
+16
Seagull Вася Вотафаков
Зачем переносить?
8 марта 2022 в 22:25
#
Вася Вотафаков
+32
Вася Вотафаков Seagull
Они же перенесли всю инфу. Подписчиков и прочее. Значит эта херабора не привязана к аккаунту.
9 марта 2022 в 01:16
#
Cooper
+21
Cooper
При попытке залогиниться в мобильной версии сайта iguides в сафари, сайт пишет, что логин заблокирован. При этом в приложении iGuides такой проблемы нет. Специально разлогинился и заново залогинился.
8 марта 2022 в 12:55
#
saintmaybach
+9
saintmaybach
Ох, Айгайдс )), на праздник головняк устроили и себе и нам ))). Ладно, мы терпеливые! Ждем когда зафунциклирует! ))
8 марта 2022 в 12:06
#
+1
Grealex
Николай Сеткин — редактор, обзоры гаджетов, новости российских технологий, скидки и подборки интересных товаров с AliExpress —
кроме рекламы больше ничего не было.
8 марта 2022 в 12:02
#
Tormaz
+78
Tormaz
компьютерная версия стала неудобной. куча фото слева -справа-сверху.-снизу. внимание рассеивается. да еще эта кнопка — "показать ещё". нажимаешь. ждешь. крутишь вниз. долго.раньше было лучше. открыл-прокрутил-просмотрел название тем. быстро. напомню создателям сайта, по типу "чтобы красиво было", пословицу: "Не красна изба углами, а красна пирогами".
8 марта 2022 в 12:00
#
XANTER
+45
XANTER
А чё там с приложением? 😂
8 марта 2022 в 11:59
#
+73
Carter_Mayers XANTER
Выше написано: Собираются обновить, планы такие есть и надеятся что это произойдёт в 2022 году.
8 марта 2022 в 13:12
#
+73
Carter_Mayers
Ух ты, молодцы, мои поздравления одному из лучших сайтов в ru сегменте. В эти тяжелые времена, крайне похвально, что вы развиваетесь, радуете завсегдатаев новыми статьями и вообще стараетесь🎈🎈🎊🎊🎉🎉🍾🥂Ещё бы со временем приложение обновили бы под актуальные версии iOS, было бы вообще шикарно
8 марта 2022 в 11:58
#
Seagull
+16
Seagull
Всё пока по-старому
8 марта 2022 в 11:57
#
–42
Snowden Seagull
тоже самое
8 марта 2022 в 13:22
#
+1
NewTchnology
УРА ОЧЕНЬ КРУТО 🥳🤩☺️
8 марта 2022 в 11:37
#
Bazily
+232
Bazily
Примите мои поздравления, неплохой шаблончик.Только пара моментов:- в темном режиме поменяйте фон у поля ввода комментария на темный. А то белое поле ночью глаза выжигает!- почистите базу от хлама, мне кажется или это так должно быть?
8 марта 2022 в 11:32
#
Ikarus
+671
Ikarus
Так как редактировать нельзя, ещё чиркану. Размер шрифта мне кажется слишком большим ( мобильный ). Предлагаю уменьшить до 1 ppt. Не, ну чтобы все по красоте было.
8 марта 2022 в 11:30
#
+1
Grealex Ikarus
Размер шрифта в настройках регулировался. Сейчас не знаю.
9 марта 2022 в 00:18
#
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