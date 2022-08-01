Что такое нит и почему этом нужно знать

Уверен, что многие обращали внимание на такой параметр, как количество нит. Он встречается при выборе смартфона, телевизора или монитора. Этот показатель влияет на яркость дисплея. Но как понять насколько ярким он должен быть и с каким количеством нит выбрать то или иное устройство?Если вчитываться в характеристики среднестатистических устройств с дисплеями, то чаще всего нам встретится уровень яркости примерно 500 нит, в тот момент как флагманские модели превышают отметки в 1000 и более нит. Чтобы представить фактическую яркость дисплея, стоит разобраться в этой единице измерения.Но прежде чем понять, что такое нит, стоит познакомиться с канделой. В переводе с испанского, candela означает «свеча». Она и будет нашей хоть и грубой, но отправной точкой. Кандела определяет интенсивность света и является одной из семи базовых единиц системы измерения.Чтобы не запутаться в цифрах, представьте коробку размером метр на метр. Теперь поместим в нее зажженную свечу ровно по центру. Свет, который достигает всех четырех сторон коробки и есть нит, что в переводе с латинского niteo означает «сиять». Один нит равен одной канделе на квадратный метр. Таким образом две свечи будут равны 2 нит, три свечи — 3 нит и так далее. Фактически, если поместить в коробку смартфон яркостью 500 нит, он будет ярче одной свечи в пятьсот раз.Может показаться, что для пользования смартфоном, достаточно всего несколько десятков нит. Если рассматривать темное время суток, то да. Но при ярком свете этого будет недостаточно, что может пагубно сказаться на вашем зрении. Наиболее комфортная яркость дисплея при солнечном свете начинается от 1000 нит.Однако слишком яркие мониторы тоже имеют свои недостатки. В первую очередь это сказывается на автономности аккумулятора или энергопотреблении. Также считается, что более скорому изнашиванию подвержены AMOLED-дисплеи.Не стоит считать, что чем ярче дисплей, тем лучше. Все зависит от того, какое устройство вы выбираете и в каких условиях будете использовать.В настоящее время чаще всего мы используем смартфоны. Они постоянно с нами и чаще используются на солнце чем ноутбук. Если принимая звонок или читая сообщение, вам приходится уходить в тень или закрывать ладонью экран — запас яркости слишком мал. Конечно, это не критично, но и приятного в этом мало. Для повседневных гаджетов чем выше яркость, тем лучше, но не забывайте об автономности.Ноутбук хоть и создан для переносного использования, чаще всего задействован в помещении, как более компактное решение. Даже если вы выходите на улицу, вам придется куда-нибудь поудобнее присесть. Этим помещением может быть кафе или навес в парке. В общем, использование ноутбука под прямыми солнечными лучами менее вероятно, чем тот же смартфон. Это не значит, что яркость не важна, но не так значительна как в случае со смартфоном.Мониторы самые неприхотливые к запасу яркости. Они могут более тусклыми, чем ноутбуки, так как используются исключительно в помещениях. Более яркий экран будет смотреться приятнее, но на практике это совершенно не обязательно.Теперь вы имеете примерное представление о том, какие цифры определяют яркость гаджета. Стоит заметить, что количество нит не равно качество дисплея, но знание этого параметра определенно облегчит выбор устройства.