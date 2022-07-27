Искусство

Интернет облетела необычная картинка — её можно увеличивать «бесконечно»

Олег

Французский художник опубликовал в Twitter свою новую работу — «бесконечную» картину. Работа моментально завирусилась в сети. 

Художник с ником Vaskange опубликовал небольшой видеоролик длительностью чуть более минуты. С самого начала и до конца автор бесконечно увеличивает картинку, и находит в ней новые и новые «порталы». Получается эффект «картинка в картинке» — на каждом кадре находится какое-то «окошко», в которое можно «провалиться» и найти еще один пейзаж или сцену. 

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Может показаться, что картина бесконечна, но на самом деле она содержит примерно 8-10 сцен (смотря что считать отдельной картинкой). Эффект получается очень любопытный, и зритель незаметно для себя увлекается процессом увеличения картин. 


Само собой, изображения такого рода физически не может сущестововать — предметом цифрового творчества является сам видеоролик. 

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Источник:
Twitter
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Комментарии

kardigan
+2633
kardigan
Ну вот.. а начало было таким интересным..
никогда такого не было и вот опять..
27 июля 2022 в 13:57
#
+385
tomtom
В виде jpg и т.п. конечно не может, а вот написать программу-вьюер такой зашитой в него бесконечной картинки с глубиной вложений около десяти вполне реально. На одинадцатом уровне в окошке появится опять исходник;) можно еще рандомов нафигачить.
27 июля 2022 в 20:27
#
saintmaybach
+924
saintmaybach
Смотрел сегодня. Запал на минут 10
28 июля 2022 в 00:42
#