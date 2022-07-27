Интернет облетела необычная картинка — её можно увеличивать «бесконечно»

The original video of my artwork here.

Stay tuned, to discover more infinite stories! pic.twitter.com/4J4pPXUd49 — Vaskange (@Vaskange) July 26, 2022

Французский художник опубликовал в Twitter свою новую работу — «бесконечную» картину. Работа моментально завирусилась в сети.Художник с ником Vaskange опубликовал небольшой видеоролик длительностью чуть более минуты. С самого начала и до конца автор бесконечно увеличивает картинку, и находит в ней новые и новые «порталы». Получается эффект «картинка в картинке» — на каждом кадре находится какое-то «окошко», в которое можно «провалиться» и найти еще один пейзаж или сцену.Может показаться, что картина бесконечна, но на самом деле она содержит примерно 8-10 сцен (смотря что считать отдельной картинкой). Эффект получается очень любопытный, и зритель незаметно для себя увлекается процессом увеличения картин.Само собой, изображения такого рода физически не может сущестововать — предметом цифрового творчества является сам видеоролик.