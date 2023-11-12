Что в смартфоне у шеф-редактора iGuides Александра Кузнецова

В продолжение историй о содержимом мобильных устройств медиаперсон — рассказ о том, какими приложениями пользуется шеф-редактор iGuides Александр Кузнецов.
Привет! Начинал я с Windows Phone, но потом перешёл на Android, который у меня уже больше десяти лет. Айфоны не приживаются в силу любви к экспериментам. Хотя нужно отметить, что настроек и кастомизации на айфонах в последнее время стало сильно больше (что и убило джейлбрейк), а Android, напротив, в погоне за стабильностью и защищённостью уже не так легко и смело поддаётся всестороннему препарированию.
У меня ASUS Rog Phone 6, который когда-то был лидером AnTuTu. Шустрый, но в играх и тяжёлых приложениях греется как буржуйка. Подкупил не только производительностью, но и экраном без вырезов и дырок, приличным звуком и аккумулятором на 6000 м·Ач.
После недавнего сброса смартфона к заводским настройкам я исповедую крайний минимализм. Все приложения уместились на один экран, а точнее даже на полэкрана. Вверху меня погода, ниже кнопка для выключения экрана (чтобы не нажимать всякий раз физическую кнопку, которая механическая и имеет свойство ломаться), а ниже 15 тематических папок, в каждой из которых сгруппированы приложения схожей категории. Внизу док с иконками приложений, которые требуются экстренно. Такой способ организации мне нравится: легко найти нужное приложение, а что-то из недавно установленного не затеряется в общей куче и будет на виду.
Набор приложений по большей можно назвать скучным, такие есть, наверное, у всех: банковские клиенты, маркетплейсы, скидочные карты в локальных магазинах, аптеки (всё же возраст), такси/автобусы/карты, мессенджеры и соцсети, госуслуги и налоги, облачные сервисы, игры, штуки для управления умным домом, видеосервисы, музыкальныее плееры, обработка фото, гугловские сервисы и всякие утилиты/чистилки/настройки. Экстренно обычно требуется телефон, браузер, магазин приложений и камера — они в доке вне папок.
Необычные штуки всё же есть: взломанная версия игры Pokemon Go (обычная не работает в России, а эта позволяет виртуально гулять по другой стране), модифицированное приложение «ВКонтакте» (без рекламы, с настраиваемым интерфейсом и прочими интересностями), такой же тикток (с иностранными авторами) и несколько облачных хранилищ для одновременного бэкапа фотографий и видео в разные сервисы.
Ещё хочу сказать, что обладатели айфонов многое теряют из-за невозможности полноценно пользоваться платёжными приложениями. На Android легко платить разными приложениями в зависимости от того, какое из них даёт больше кэшбэка в тех или иных магазинах. Для изменения способа оплаты не нужно даже лезть в настройки: платишь через NFC с того, какое сейчас запущено (а если ни одно не запущено, то с того, что установлено по умолчанию).
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