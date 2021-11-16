Не за горами «Чёрная пятница» — период, когда многие магазины проводят распродажи. Некоторые из них уже начали выкладывать товары по привлекательным ценам. Сайт Keysfan.com не остался в стороне от этого события и запустил собственную распродажу по слоганом «Купи один товар — второй получишь бесплатно». В ней участвуют ключи для активации популярных продуктов Microsoft, в том числе Windows 10 и Office.







Купи один товар — второй получишь бесплатно



Ниже представлены ссылки на товары, участвующие в акции, которая позволяет получить два лицензионных ключа, заплатив лишь за один из них.



Бесплатный ключ для активации Windows 11 Professional





SKF50

SKF62





