Не за горами «Чёрная пятница» — период, когда многие магазины проводят распродажи. Некоторые из них уже начали выкладывать товары по привлекательным ценам. Сайт Keysfan.com не остался в стороне от этого события и запустил собственную распродажу по слоганом «Купи один товар — второй получишь бесплатно». В ней участвуют ключи для активации популярных продуктов Microsoft, в том числе Windows 10 и Office.
Купи один товар — второй получишь бесплатно
Ниже представлены ссылки на товары, участвующие в акции, которая позволяет получить два лицензионных ключа, заплатив лишь за один из них.
Бесплатный ключ для активации Windows 11 Professional
-
Microsoft Office 2021 Professional (+ Free Windows 11 Pro) всего за $51.24
-
Microsoft Office 2019 Professional (+ Free Windows 11 Pro) всего за $37.91
-
Microsoft Office 2016 Professional (+ Free Windows 11 Pro) всего за $31.76
Идеально для тех, кто хочет установить на свой компьютер новейшую операционную систему Windows 11. Ключ для её активации можно получить при покупке лицензионного ключа для активации Office.
Бесплатный ключ для активации Windows 10 Professional
-
Microsoft Office 2021 Professional (+ Free Windows 10 Pro) всего за $44.06
-
Microsoft Office 2019 Professional (+ Free Windows 10 Pro) всего за $30.74
-
Microsoft Office 2016 Professional (+Free Windows 10 Pro) всего за $23.56
Windows 10 — наиболее универсальная и стабильная операционная система Microsoft в настоящий момент. Это оптимальный выбор для большинства пользователей.
Скидка 50% на разные версии и редакции Windows
-
Windows 10 Professional – $7.59
-
Windows 10 Pro Professional - 2 PCs – $12.43
-
Windows 11 Professional CD-Key – $17.71
-
Windows 11 Home CD-Key – $16.91
-
Windows 10 Home 32/64-bit CD-Key – $8.16
-
- Windows 11 Professional CD-KEY (5 PCs) – $42.02
-
Windows 11 Home CD-KEY (5 PC) – $40.94
-
-
Windows Server 2019 Standard – $16.06
-
Windows Server 2022 Standard – $25.62
-
Windows Server 2022 Datacenter – $27.16
Если вам нужен только ключ для активации Windows 10 или Windows 11, вы можете получить 50-процентную скидку на его покупку, для этого нужно воспользоваться промокодом SKF50.
Скидка 62% на всё остальное
-
-
Project Professional 2021 Key - 1 PC – $25.70
-
Visio Professional 2021 Key - 1 PC – $22.97
-
-
-
Microsoft Office 365 Professional Plus Account – 1 Device 1 Year –$14.81
-
Office 2019 Home and Business for Mac – $103.33
-
Keysfan предлагает лицензионные ключи для огромного количества программ. На распродаже «Чёрная пятница» этот софт продаётся со скидкой 62% по промокоду SKF62.
Спрос на эти ключи очень высокий, поэтому не стоит откладывать их покупку. Они продают только до того момента, пока имеются в наличии, а когда они закончатся — никто не знает. Переходите на сайт Keysfan прямо сейчас и приобретайте ключи для активации нужного вам софта.
Keysfan предлагает безопасный и экономически выгодный способ приобретения ключей активации ПО, в том числе для апгрейда устаревших и не поддерживаемых версий Windows. В этом магазине вы можете приобрести ключи для новейшего софта и проапгрейдить свой компьютер, установив самые новые программы для работы, учёбы, общения и развлечений. Поддерживается оплата различными способами, включая банковские карты и PayPal, а ключи высылаются на электронную почту почти моментально после оформления заказа. В случае возникновения затруднений при покупке или использовании ключей, обращайтесь в поддержку Keysfan в чат на сайте или по электронной почте Support@Keysfan.com.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Ты что-то приобретал уже?)
В реальности кому-то такой контент полезен и он им пользуется. Не всем же покупать на Алике и Ебэй ключи по 100 рублей, ведь там же не кидают😂
Есть спрос- будет предложение. Это рынок и не более)
Угомонитесь
Дальше можно не продолжать