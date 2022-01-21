Звонок

Дизайнер и основатель компаний SuperFriendly и Arcade Дэн Молл предложил отличную идею, которая сделает телефонные звонки информативнее и комфортнее. Все гениальные штуки невероятно просты. Так и в случае с концептом Молла, который помогла придумать его жена.

В своем твиттере Дэн Молл рассказал, что его жена хотела бы знать, с какой целью ей звонят до начала телефонного разговора. Это желание дизайнер оформил в концепт.

Концепт

Например, по словам Дэна, возможность указывать темы при звонке может быть опциональной. Также он описывает функцию запрета входящих вызовов без указания тематики. 

Концепт Молла предполагает, что указанная тема будет отображаться в заметном поле под информацией о звонящем. Такую функцию можно реализовать для телефонных разговоров, а также и для звонков через мессенджеры.

Концепт

Общение с помощью телефонных звонков стремительно теряет популярность. Во всём виновато обилие спама и не только. В своем мире я стараюсь придерживаться определенного цифрового этикета, в рамках которого негативно отношусь к несогласованным звонкам, а также не звоню сам без предупреждения. Естественно, экстренные ситуации при таком раскладе не учитываются.

Концепт

На мой взгляд, с помощью идеи Молла можно значительно сократить лишние действия. К примеру, не нужно будет предупреждать о звонке собеседника в мессенджере — достаточно просто указать тему, а он сам решит, есть ли прямо сейчас время её обсудить.

Концепт

Концепт Молла предполагает, что для работы с темами звонков можно применять голосовых помощников. Так, например, на запрос «Позвони Саше» Siri сможет задать закономерный вопрос — «На какую тему планируете пообщаться?»

Как вам такая идея? Стали бы пользоваться? Давайте обсудим в комментариях. 


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