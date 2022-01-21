Дизайнер и основатель компаний SuperFriendly и Arcade Дэн Молл предложил отличную идею, которая сделает телефонные звонки информативнее и комфортнее. Все гениальные штуки невероятно просты. Так и в случае с концептом Молла, который помогла придумать его жена.
В своем твиттере Дэн Молл рассказал, что его жена хотела бы знать, с какой целью ей звонят до начала телефонного разговора. Это желание дизайнер оформил в концепт.
Например, по словам Дэна, возможность указывать темы при звонке может быть опциональной. Также он описывает функцию запрета входящих вызовов без указания тематики.
Концепт Молла предполагает, что указанная тема будет отображаться в заметном поле под информацией о звонящем. Такую функцию можно реализовать для телефонных разговоров, а также и для звонков через мессенджеры.
Общение с помощью телефонных звонков стремительно теряет популярность. Во всём виновато обилие спама и не только. В своем мире я стараюсь придерживаться определенного цифрового этикета, в рамках которого негативно отношусь к несогласованным звонкам, а также не звоню сам без предупреждения. Естественно, экстренные ситуации при таком раскладе не учитываются.
На мой взгляд, с помощью идеи Молла можно значительно сократить лишние действия. К примеру, не нужно будет предупреждать о звонке собеседника в мессенджере — достаточно просто указать тему, а он сам решит, есть ли прямо сейчас время её обсудить.
Концепт Молла предполагает, что для работы с темами звонков можно применять голосовых помощников. Так, например, на запрос «Позвони Саше» Siri сможет задать закономерный вопрос — «На какую тему планируете пообщаться?»
Как вам такая идея? Стали бы пользоваться? Давайте обсудим в комментариях.
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Идея интересная, технически не реализуема.
Я отвеваю на все входящие. Часто звонят по работе, Доставка или ещё кто-нибудь по делу.
Все номера не заношу в адресную книгу.
Не понимаю тех, кто не берёт трубку, когда звонят с не знакомого номера.
Может это по делу, может близкий или родной с чужого номера вынужден позвонить. Откуда можно узнать, кто и для чего звонит?