Компания Apple выпустила финальные бета-версии iOS 15.3, iPadOS 15.3, macOS Monterey 12.2, watchOS 8.4 и tvOS 15.3. Они носят статус Release Candidate, то есть спустя некоторое время станут релизными в том же виде или с незначительными изменениями.

Также вышло обновление macOS 11.6.3 в версии Release Candidate для тех, кто не обновился до Monterey, а остался на Big Sur (например, из-за того, что компьютер старый и не совместим с обновлением).

Какие изменения внесены в эти обновления относительно предыдущих бета-версий, не сообщается. Это значит, что там нет заметных нововведений или Apple просто не хочет рассказывать о них по какой-то причине. Обычно релизные версии обновлений выпускаются очень быстро после выхода Release Candidate, счёт сейчас идёт на дни, если не на часы.



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