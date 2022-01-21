iPhone

На YouTube-канале Apple вышло сразу три новых видео. Два развлекательных, в которых компания подчеркивает время автономной работы и прочность iPhone 13, а третий ролик посвящен китайскому Новому году.

В видео с названием «Doin 'Laps» подросток устанавливает свой iPhone 13 на велосипед и путешествует по окрестностям, снимая длинное видео. В конце путешествия, которое длится пять часов, у него еще остается вполне достаточно запаса автономности.



Второй ролик — смешной и динамичной. Он получил название «Run Baby Run». На видео творится «кошмар всех родителей»: ребенок хватает iPhone 13 и начинает играть с ним. Он бегает со смартфоном, роняет на пол, стучит по разным поверхностям, а заканчивается это все погружением устройства в раковину. В завершении ролика ироничный слоган — «Toddler resistant. Relax, it's ‌iPhone‌».



Наконец, третье видео — короткометражка из серии «Снято на iPhone 13 Pro», которая посвящена китайскому Новому году. Ролик от режиссера Чжан Мэна рассказывает историю отца и сына в забытой деревне.



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