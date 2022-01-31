





Уже больше года CD Project Red «стараются» привести Cyberpunk 2077 в подобающий вид. И если версия для ПК считается более-менее стабильной, то с ситуацией на консолях обстоит все гораздо хуже. Однако, появились новые материалы и надежда на большие изменения.Пользователь Twitter-аккаунта PlayStation Game Size, занимается тщательным отслеживанием изменений в базе данных PlayStation Store. Автор обнаружил новое изображение главной героини, похожее на обложку игры и предполагает, что обновление может появиться в феврале или марте. Хотя официальных заявлений от CDPR не поступало, такая находка вполне может означать о скором выходе next-gen патча для PlayStation 5 и Xbox Series S|X.Напомним, что с момента выхода игры компания неоднократно обещала упорно работать над ошибками. По мнению игроков каждый новы патч не сильно влиял на состояние игры, а старания разработчиков подвергались жесткой критике. Последнее обновление выходило в сентябре прошлого года. Будем надеяться, что в этот раз CDPR действительно потратили время с умом.