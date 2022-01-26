Внезапно для всего игрового сообщества, Crytek анонсировала продолжение легендарного фантастического шутера.Если быть точнее, первыми стало китайское подразделение компании, которое опубликовало информацию раньше срока. Crytek решили не тянуть цефа за щупальца и официально анонсировали Crysis 4.К сожалению тизер не пестрит подробностями. В нем нет ни геймплея, ни синематиков, ни сроков выхода, ни чего такого, чтобы могло вызвать трепет или восхищение. Тем не менее видео хоть и содержит только цифру 4, но смотрится привлекательно, напоминая дизайн рекламных роликов для PlayStation 5.Серия игр Crysis большинству геймеров запомнилась проверкой на прочность самых мощных ПК. Последняя номерная серия боевика, не считая переизданий, вышла 9 лет назад. Надеемся, что будущая часть покажет всем остальным играм, кто здесь главный. Готовность — максимальная.