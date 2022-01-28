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Начали появляться первые подробности о продолжении королевской битвы Call of Duty: Warzone 2. 

По заявлениям Джейсона Шрейера из Bloomberg, работа над Warzone 2 уже ведется, и выйдет уже в 2023 году на ПК и консолях нового поколения. Однако, есть и не очень хорошие новости. Прогресс, добытый в тяжелых боях первой части королевской битвы, полностью обнулится. Также предполагается, что игра обойдет стороной консоли прошлого поколения. Тем не менее поддержка оригинальной Warzone будет продолжаться, утверждает Том Хендерсон в своем Твиттер-аккаунте. 

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Ранее предполагалось, что Call of Duty: Modern Warfare 2 по традиции выйдет в конце года, но в связи с покупкой Activision Blizzard компанией Microsoft, все может измениться.


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