Студия CD Projekt RED сообщила в своем Твиттере о переносе релиза игры Cyberpunk 2077 на 17 сентября. По словам разработчиков, игра уже готова, но им требуется больше времени на тестирование и полировку.Ранее планировалось выпустить Cyberpunk 2077 16 апреля. Таким образом выход игры задержится на 5 месяцев, которые необходимы CD Projekt RED, чтобы «достичь идеала».

«Мы на финальной стадии, когда игра уже готова и играбельна, но мы всё еще продолжаем работать над ней. Найт-Сити — огромный город, наполненный историей, контентом и местами, которые можно посетить. Нам потребовалось больше времени на тестирование, устранение ошибок и полировку. Мы хотим, чтобы Cyberpunk 2077 стала главным достижением текущего поколения консолей и задержка запуска даст нам необходимые месяцы для достижения идеала», — CD Projekt RED.