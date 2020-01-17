Студия CD Projekt RED сообщила в своем Твиттере о переносе релиза игры Cyberpunk 2077 на 17 сентября. По словам разработчиков, игра уже готова, но им требуется больше времени на тестирование и полировку.
Ранее планировалось выпустить Cyberpunk 2077 16 апреля. Таким образом выход игры задержится на 5 месяцев, которые необходимы CD Projekt RED, чтобы «достичь идеала».
We have important news regarding Cyberpunk 2077’s release date we’d like to share with you today. pic.twitter.com/aWdtR0grYV— CD PROJEKT RED (@CDPROJEKTRED) January 16, 2020
Ранее планировалось выпустить Cyberpunk 2077 16 апреля. Таким образом выход игры задержится на 5 месяцев, которые необходимы CD Projekt RED, чтобы «достичь идеала».
«Мы на финальной стадии, когда игра уже готова и играбельна, но мы всё еще продолжаем работать над ней. Найт-Сити — огромный город, наполненный историей, контентом и местами, которые можно посетить. Нам потребовалось больше времени на тестирование, устранение ошибок и полировку. Мы хотим, чтобы Cyberpunk 2077 стала главным достижением текущего поколения консолей и задержка запуска даст нам необходимые месяцы для достижения идеала», — CD Projekt RED.
В сообщении инвесторам CD Projekt RED уточнили, что новая дата выхода — окончательная. Разработчики сосредоточены на версии для текущего поколения консолей, но не исключают возможность выхода игры на Xbox Series X и PS5. Также сообщается, что в разработке находится многопользовательская игра во вселенной Cyberpunk 2077, её выход намечен на 2021 год.
Напомним, о работе над игрой стало известно в 2012 году. Дату выхода студия CD Projekt RED объявила на мероприятии E3 в 2019 году, показав трейлер с Киану Ривзом в роли одного из ключевых персонажей. Игра выйдет на PS4, Xbox One и ПК.
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