Представитель Apple сообщил, что компания ожидает дефицита поставок гаджетов в начале осени. Об этом рассказал профильный ресурс MacRumors.
Финансовый директор Apple Лука Маестри сообщил, что мировой кризис микроэлектроники повлияет на поставки iPhone и iPad. Конкретных моделей Лука не называл, но сказал, что дефицит проявится в сентябре. Так как именно в сентябре Apple обычно представляет свои новые iPhone, можно предположить, что сокращение поставок коснется линейки iPhone 13.
Тима Кука также спросили о поставках будущей осенью, а также в праздничные дни. СЕО Apple был очень осторожен в высказываниях и сказал, что не хочет заранее что-либо предсказывать. Кук заверил, что компания сделает всё, что в её силах, чтобы устройства были поставлены вовремя.
В 2020 году Apple уже испытывала трудности после релиза iPhone 12 — тогда старт продаж отложили на целый месяц. В 2021-м компания предприняла ряд мер, чтобы избежать кризиса в конце года — например, заказы на комплектующие были размещены гораздо раньше обычного, а к изготовлению самих запчастей подключились дополнительные фабрики. Однако всё это, похоже, не спасет положение, и iPhone 13 могут оказаться в дефиците сразу после выхода.
Стоит упомянуть, что ранее несколько фабрик Apple постигли неприятности — один завод загорелся, а второй был затоплен. Возможно, именно эти факторы стали решающими — ведь невозможно поставить готовое устройство покупателю, пока не будут изготовлены самые мельчайшие и незначительные его детали.
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