Держать деньги на накопительном счёте в «Сбербанке» стало выгоднее

Александр


По данным «БанкИнформ», с 5 сентября «Сбербанк» изменил условия начисления процентов по накопительному счёту. За выполнение определённых условий можно получить дополнительную выгоду.

Сохранилась приветственная ставка 16% годовых. Получить её можно только один раз, она действует три месяца, после чего снижается. Базовая ставка составляет 10%, её можно увеличить до 13% за счёт нескольких добавок:

+1 п. п. за подписку «СберПрайм»
+1 п. п. за покупки в экосистеме «Сбера» на сумму от 5000 р. в предыдущий месяц
+1 п. п. за покупки по любым картам «Сбербанке» на сумму от 30000 р. в предыдущий месяц

Накопительный счёт доступен не всем клиентам «Сбербанка», а лишь тем, у кого соблюдено хотя бы одно из нижеперечисленных условий:

 — Наличие подписки «СберПрайм»
 — Пенсионный клиент в течение как минимум трёх месяцев
 — Зарплатный клиент или участник акции «Как зарплатный 2.0»
 — Траты от 150 тысяч до 600 тысяч рублей в течение месяца
 — Остатки на счетах от 2 млн рублей на последний день календарного месяца
 — Траты от 100 тысяч рублей в месяц и остатки от 1,5 млн рублей

Проценты по накопительному счёту в «Сбербанке» начисляются ежедневно на сумму остатка и выплачиваются в последний день отчётного периода. При закрытии счёта не в последний день месяца проценты за этот месяц начисляются. Максимальная сумма, на которую начисляются повышенные проценты, составляет 1 млн рублей, на превышение этой суммы действует ставка 0,01% годовых.

Проценты на накопительном счёте в «Сбербанке» не рекордно высокие. У других банков есть более выгодные предложения: например, ВТБ выплачивает 20% первые два месяца, «Яндекс Пэй» 17% первые три месяца, а «Ozon Банк» 15% независимо от срока использования. Вам наверняка будет статья, в которой мы сравнили 6 популярных дебетовых карт, чтобы найти самую выгодную.

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Комментарии

+29
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Дно какое-то, а не предложения. Полно банков где сразу 20 приветственных процентов дают без всяких трат. А уж 18 сегодня только ленивый не найдет
час назад в 11:14
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+55
Gntlmn Mthfcng
И Тинькофф со своими 12% при подписке премиум😂 про вроде 11%, а без подписки 10%?😂
час назад в 11:46
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